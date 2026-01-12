  1. Clienti privati
Ospite di «Verissimo» Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano in crisi: «Ci siamo presi una pausa»

Covermedia

12.1.2026 - 16:30

Claudia Gerini
Claudia Gerini

L’attrice conferma una pausa nella relazione con Riccardo Sangiuliano, ma ridimensiona i toni: nessuna rottura, solo un momento di riflessione affrontato con ironia e lucidità.

Covermedia

12.01.2026, 16:30

12.01.2026, 16:38

Claudia Gerini, vincitrice del David di Donatello e volto storico del cinema italiano, ha confermato una pausa nella relazione con Riccardo Sangiuliano. A raccontarlo è stata lei stessa, ospite di «Verissimo», chiarendo che non si tratta di una rottura definitiva, ma di un momento di riflessione.

«Il mio compagno mi ha chiesto una pausa», ha spiegato la Gerini nel corso dell'intervista, precisando di affrontare questa fase con ironia e lucidità. Nessun colpo di scena, nessuna sceneggiatura da film: solo la necessità di fermarsi e capire, senza forzature.

La relazione con Sangiuliano, manager con cui l'attrice era legata da circa due anni, era sempre stata vissuta lontano dai riflettori. Anche per questo la protagonista di «Prendiamoci una Pausa» ha scelto di parlarne in modo diretto, ridimensionando le letture più allarmistiche circolate sui social e sul web.

Classe 1971, carriera lunga oltre trent'anni tra cinema, televisione e teatro, la 54enne continua a mantenere una netta separazione tra lavoro e vita privata. Una postura coerente con l'immagine di interprete autonoma e consapevole che l'ha accompagnata negli ultimi anni.

Attualmente, Claudia Gerini è impegnata nella promozione del film «Prendiamoci una pausa», in uscita nelle prossime settimane, e in nuovi progetti cinematografici attualmente in fase di lavorazione.

Nina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»
Il Comune di Crans-Montana non può costituirsi parte civile nell'indagine sull'incendio
L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno
Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Nina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

Nina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

L'infettivologo Matteo Bassetti querela Heather Parisi: «Ci vediamo in tribunale»

L'infettivologo Matteo Bassetti querela Heather Parisi: «Ci vediamo in tribunale»

Nikki Glaser prende di mira Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026

Nikki Glaser prende di mira Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026