Claudia Gerini

L’attrice conferma una pausa nella relazione con Riccardo Sangiuliano, ma ridimensiona i toni: nessuna rottura, solo un momento di riflessione affrontato con ironia e lucidità.

Covermedia Covermedia

Claudia Gerini, vincitrice del David di Donatello e volto storico del cinema italiano, ha confermato una pausa nella relazione con Riccardo Sangiuliano. A raccontarlo è stata lei stessa, ospite di «Verissimo», chiarendo che non si tratta di una rottura definitiva, ma di un momento di riflessione.

«Il mio compagno mi ha chiesto una pausa», ha spiegato la Gerini nel corso dell'intervista, precisando di affrontare questa fase con ironia e lucidità. Nessun colpo di scena, nessuna sceneggiatura da film: solo la necessità di fermarsi e capire, senza forzature.

La relazione con Sangiuliano, manager con cui l'attrice era legata da circa due anni, era sempre stata vissuta lontano dai riflettori. Anche per questo la protagonista di «Prendiamoci una Pausa» ha scelto di parlarne in modo diretto, ridimensionando le letture più allarmistiche circolate sui social e sul web.

Classe 1971, carriera lunga oltre trent'anni tra cinema, televisione e teatro, la 54enne continua a mantenere una netta separazione tra lavoro e vita privata. Una postura coerente con l'immagine di interprete autonoma e consapevole che l'ha accompagnata negli ultimi anni.

Attualmente, Claudia Gerini è impegnata nella promozione del film «Prendiamoci una pausa», in uscita nelle prossime settimane, e in nuovi progetti cinematografici attualmente in fase di lavorazione.