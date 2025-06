Claudia Gerini

L'attrice firma un docu sulla Capitale gourmet e torna al cinema con nuovi ruoli.

Covermedia Covermedia

Claudia Gerini non si ferma.

Al Filming Italy Sardegna Festival annuncia il suo debutto alla regia con «S-Brigate», documentario prodotto dall'Assemblea Capitolina che porterà alla prossima Festa del Cinema di Roma.

Un viaggio nella Roma meno turistica, tra scorci dimenticati e chef stellati: da Gabi sulla Prenestina a Ostia Antica, passando per cucine e archeologia.

Parallelamente, l'attrice torna sul set con «L'amore sta bene su tutto», dove interpreta una ministra di destra per la regia di Giampaolo Morelli, e in «Fuori la verità» (in uscita a novembre), thriller firmato Davide Minella con Amendola e Pandolfi. La storia? Una famiglia e un game-show che svela segreti in diretta.

C'è anche spazio per l'impegno sociale: nel film girato in Romania interpreta una madre che raggiunge l'Ucraina in guerra per il figlio nato da una maternità surrogata. E sulla scena politica lancia un affondo: «Se Netanyahu fosse stato donna, non saremmo a questo punto. Le donne medierebbero».

Infine, un tuffo nei ricordi con «Viaggi di nozze», proiettato con Verdone al Petruzzelli: «Jessica vive ancora nel cuore del pubblico».