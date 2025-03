La Volta Buona

L'attrice ripercorre il suo cammino spirituale e la lunga assenza dalle scene, spiegando perché non ha trovato ruoli adatti alla persona che è oggi. Dall'esperienza travolgente del Giubileo del 2000 al desiderio di tornare a recitare, se solo arrivasse la proposta giusta.

Claudia Koll non ha mai chiuso la porta al cinema, ma finora nessun copione è riuscito a convincerla a tornare sul set.

L'ultima proposta, ricevuta mentre si trovava in Etiopia, riguardava una serie tv in cui avrebbe dovuto interpretare un'assassina in cerca di vendetta. «Io sono una testimone dell'amore e della misericordia di Dio», ha spiegato, rifiutando il ruolo perché non rappresentava la persona che è oggi.

Nel suo nuovo libro, «Qualcosa di me. Dialogo con un'amica», chiarisce che non è una suora laica, ma un'attrice, e che tornerebbe volentieri a recitare, se solo le venissero offerti personaggi che rispecchiano il suo cambiamento interiore.

La svolta nella sua vita è arrivata nel 2000, in occasione del Giubileo. «È stata un'esperienza travolgente e insospettabile», ha raccontato, ricordando il giorno in cui, accompagnando un'amica a San Pietro, si è trovata immersa in un'atmosfera di preghiera e spiritualità che l'ha toccata profondamente.

Quel passaggio attraverso la Porta Santa ha segnato l'inizio di un percorso di fede che l'ha riconciliata con se stessa e con il suo passato. «Il Giubileo è una rinascita, è un trovare un senso alla propria sofferenza, alla propria esistenza», ha spiegato.

Ospite l'11 marzo a «La volta buona», il talk show di Caterina Balivo, ha ripercorso la sua carriera e il motivo della sua assenza dalle scene: nessun ruolo proposto finora è stato in linea con la sua evoluzione personale. Eppure, il desiderio di recitare non è svanito.

Se arriverà la parte giusta, Claudia Koll è pronta a tornare.