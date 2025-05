Claudia Ruffo

Claudia Ruffo, volto storico di Angela Poggi sin dagli esordi di «Un posto al sole», ha detto «sì» a Rocco Pierri sull'isola di Capri, tra pochi intimi, mare e felicità. Un matrimonio che segna non solo l'inizio di un nuovo capitolo sentimentale, ma anche una svolta dopo l'addio alla storica soap di Rai 3.

Un nuovo capitolo si è aperto nella vita di Claudia Ruffo, e il luogo scelto per iniziarlo non poteva essere più simbolico: Capri, l'isola del cuore e dei suoi ricordi più recenti.

L'attrice, amatissima dal pubblico per il ruolo di Angela Poggi in «Un posto al sole», ha sposato il compagno Rocco Pierri con una cerimonia civile intima e suggestiva, celebrata dal sindaco Paolo Falco su una terrazza affacciata sul mare.

Pochi intimi, un panorama mozzafiato e un «sì» carico di significati. Dopo lo scambio delle promesse, i due sposi hanno raggiunto i Bagni di Tiberio a bordo di una piccola imbarcazione, dove hanno festeggiato fino a notte fonda.

Anche un compleanno e lo scudetto

E le ragioni per farlo non mancavano: non solo il matrimonio, ma anche il compleanno numero 45 dell'attrice e la vittoria dello scudetto del Napoli.

Una serata indimenticabile, condivisa con amici, familiari e alcuni volti noti della soap che l'ha resa celebre: tra gli ospiti Ilenia Lazzarin (Viola) e Patrizio Rispo (Raffaele Giordano), accompagnato dalla moglie Francesca Villani. Presente anche Francesca Chillemi, che ha condiviso alcuni momenti della festa via social.

Per Ruffo si tratta del secondo matrimonio. Nel 2013 aveva sposato Mario Cirino Pomicino, con cui ha avuto la figlia Ginevra nel 2014. La separazione era arrivata nel 2018 e, l'anno successivo, l'attrice aveva reso pubblica la sua relazione con Roy Capasso.

Con Rocco un nuovo equilibrio

Ma è con Rocco Pierri, estraneo al mondo dello spettacolo, che ha trovato oggi un equilibrio nuovo. La loro storia è diventata pubblica nel settembre 2024, proprio con uno scatto a Capri: un abbraccio su un gommone che oggi suona come un preludio romantico al giorno delle nozze.

Questa svolta privata arriva a pochi mesi da un'altra grande decisione: l'uscita di scena da «Un posto al sole» dopo quasi tre decenni. «Dopo tanto tempo entri in un meccanismo dove, sia per noi attori che per esigenze produttive, si sente il bisogno di fermarsi», aveva spiegato Claudia.

Non una chiusura definitiva, però: «Finché Un posto al sole sarà in onda, e quei personaggi continueranno a vivere, non si può escludere un ritorno».