  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nella vita privata Claudio Amendola: «Altro che coatto, sono uno snob»

Covermedia

21.1.2026 - 11:00

Claudio Amendola
Claudio Amendola

L'attore si racconta senza indulgenze: famiglia, cultura e una fama da maneggiare con cautela.

Covermedia

21.01.2026, 11:00

21.01.2026, 11:06

«Altro che coatto, sono uno snob».

Claudio Amendola ribalta così, con una frase secca e ironica rilasciata al Corriere della Sera, uno dei cliché più longevi del cinema italiano.

A 60 anni, l’attore romano non sente il bisogno di smussare gli angoli: preferisce chiarire. E farlo subito.

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la linea che separa il lavoro dalla vita privata. «Non metterei mai alla berlina le persone care», dice, spiegando perché la famiglia resti fuori dalla narrazione pubblica.

Bugie bianche, ma no solo.... Claudio Amendola confessa: «Ho riciclato test Covid per evitare matrimoni»

Bugie bianche, ma no solo...Claudio Amendola confessa: «Ho riciclato test Covid per evitare matrimoni»

Nella vita privata è l'opposto dei ruli che interpreta

Un principio che attraversa anche «Fuori la verità», il film in cui il tema dell’esposizione diventa centrale. Ma Amendola non ha dubbi: il cinema può osare, gli affetti no.

Sul set interpreta spesso personaggi ruvidi, popolari, istintivi. Nella vita quotidiana, racconta, è l’opposto. Cresciuto in un ambiente dove musica, libri e curiosità culturale erano la norma, rivendica un’educazione che lo ha aiutato a non confondere la notorietà con l’identità personale.

Molto rispetto per la sua ex Francesca Neri

Tra i riferimenti più forti c’è il padre Ferruccio Amendola, storica voce del doppiaggio italiano, ricordato come uomo ironico e leggero, capace di trasformare il mestiere in gioco.

Sul piano privato, parla con rispetto della lunga relazione con Francesca Neri, definita «un grande amore», da cui è nato il figlio Rocco. Anche il ruolo di nonno, arrivato presto, viene raccontato con autoironia.

Intanto il lavoro continua: a marzo Amendola tornerà dietro la macchina da presa per la nuova stagione de «I Cesaroni», tra i comeback più attesi del 2026.

Scomparso di recente. Al via le riprese de «I Cesaroni», ecco il gesto da brividi di Claudio Amendola per Antonello Fassari

Scomparso di recenteAl via le riprese de «I Cesaroni», ecco il gesto da brividi di Claudio Amendola per Antonello Fassari

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Zurigo

Altre notizie

La numero 2'833. Rachel McAdams riceve la stella sulla Walk of Fame

La numero 2'833Rachel McAdams riceve la stella sulla Walk of Fame

Botta e risposta. Ranucci affonda su Barbareschi: «Dovrebbe restituire 8 milioni»

Botta e rispostaRanucci affonda su Barbareschi: «Dovrebbe restituire 8 milioni»

Il giovane rompe con la famiglia. Brooklyn Beckham: «I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione molte volte»

Il giovane rompe con la famigliaBrooklyn Beckham: «I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione molte volte»