Claudio Amendola

L'attore romano si confessa sulla passata dipendenza dalla cocaina e la fine del matrimonio.

Claudio Amendola ha recentemente aperto il suo cuore su due capitoli delicati della sua vita: la battaglia contro la dipendenza dalla cocaina e la fine del matrimonio con Francesca Neri.

In un'intervista al programma «Belve», Amendola ha rivelato di aver attraversato un periodo in cui era dipendente dalla cocaina. «Sono stato dipendente dalla cocaina e ne sono uscito perché c'era qualcosa di importante: i figli», ha ammesso Claudio Amendola.

Sottolineando come la responsabilità verso i figli sia stata la forza motrice per superare questa fase oscura della sua vita.

Parallelamente, Amendola ha affrontato la dolorosa separazione dalla moglie, l'attrice Francesca Neri, dopo 25 anni di relazione. Parlando della fine del loro matrimonio, ha confessato: «Oggi non c'è dolore, semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati in grado di arrivare fino in fondo».

Nonostante la separazione, Amendola ha espresso profondo rispetto e affetto per la sua ex moglie, riconoscendo l'importanza del tempo trascorso insieme.

Francesca Neri: «Sto vivendo finalmente la mia vita»

Francesca Neri, da parte sua, ha commentato la separazione affermando: «Sto molto bene. Sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà». Le sue parole riflettono un percorso di rinascita personale e una nuova fase di consapevolezza.

Nonostante le sfide personali, Claudio Amendola continua a essere attivo nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Attualmente è impegnato nella preparazione della seconda stagione della serie «Il Patriarca», dove interpreta il ruolo di Nemo Bandera.

Inoltre, è coinvolto nel progetto «I Cassamortari 2», sequel della commedia da lui diretta nel 2022.

