Claudio Amendola a Verissimo. Imago

Ospite a «Verissimo», Claudio Amendola ha parlato del nuovo film «Fuori la verità», del suo rapporto con la sincerità, dell’ex Francesca Neri e ha anticipato novità sui Cesaroni.

Hai fretta? blue News riassume per te A «Verissimo», Amendola ha ironizzato sulle «bugie bianche», confessando di aver persino riciclato test Covid per evitare eventi scomodi.

L'attore ha raccontato di aver imparato il valore della verità grazie all'ex moglie Francesca Neri, con cui oggi mantiene un buon rapporto.

Sul fronte professionale, ha presentato «Fuori la verità» e anticipato che i nuovi episodi dei Cesaroni sono «quasi pronti». Mostra di più

Claudio Amendola è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo ultimo film, «Fuori la verità», una commedia diretta da Davide Minnella con Claudia Pandolfi e Claudia Gerini.

Durante l'intervista a «Verissimo», l'attore ha parlato di verità e bugie bianche, affermando: «Sono un sostenitore delle bugie bianche, che possono evitare dispiaceri. Ho persino riciclato test Covid per evitare matrimoni ed eventi».

«Io e Francesca siamo rimasti in buoni rapporti»

Riflettendo sulla sua vita, come riportato anche da «Leggo.it», Amendola ha condiviso: «Con Francesca ho compreso il valore della verità, anche se in passato sono stato bugiardo».

Riguardo alla sua vita amorosa, ha detto: «Dopo il divorzio, io e Francesca Neri siamo rimasti in buoni rapporti. Il mio cuore è sereno, sia dal punto di vista medico che sentimentale. Vivo una relazione molto privata».

Silvia Toffanin ha chiesto notizie su Francesca Neri, che ha sofferto di cistite interstiziale cronica. Il 62enne ha rassicurato con un sorriso: «Sta bene».

E sui Cesaroni...

Parlando dei Cesaroni, il romano ha anticipato: «Ho completato le prime quattro puntate e ne mancano due. La torta è quasi pronta. Ma, come sai - ha detto ironicamente a Toffanin, compagna di Berlusconi - non dipende tutto da me. Metti una buona parola!».

Con la sua consueta ironia e spontaneità, Claudio Amendola ha mostrato ancora una volta il suo lato più autentico: un artista capace di parlare con leggerezza di temi profondi, tra vita privata, verità e nuovi progetti.