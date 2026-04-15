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Serie TV Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: perché «I Cesaroni – Il ritorno» non è più lo stesso

Covermedia

15.4.2026 - 13:00

Claudio Amendola
Claudio Amendola

Il debutto del 13 aprile riporta la serie su Canale 5, ma è il ricordo di Antonello Fassari a dominare il racconto.

Covermedia

15.04.2026, 13:00

15.04.2026, 13:14

Il ritorno della fiction Mediaset «I Cesaroni» non si gioca solo sulla nostalgia.

Durante la promozione della nuova stagione, Claudio Amendola riporta al centro Antonello Fassari, volto di Cesare. E quel passaggio – nel video pubblicato da «Amica» – diventa il vero momento chiave del lancio.

La prima puntata de «I Cesaroni – Il ritorno» è andata in onda il 13 aprile su Canale 5, riportando la serie al centro della programmazione.

Ma più che sulla trama o sui nuovi sviluppi, l’attenzione si concentra sull’assenza di Fassari e su come verrà raccontata.

In questo contesto, le parole di Amendola a «Verissimo» diventano il fulcro emotivo: «Mi manca tanto, era una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto nella vita, come uomo e come essere umano».

Dopo l’esordio del 13 aprile, la seconda puntata è prevista per lunedì 20 aprile. Il primo episodio è già disponibile su Mediaset Infinity, dove si misura anche la risposta del pubblico.

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