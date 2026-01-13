  1. Clienti privati
Intervista sincera Claudio Bisio: «Per Zalone e il suo film "Buen Camino" ammirazione e invidia»

Covermedia

13.1.2026 - 13:00

Claudio Bisio
Claudio Bisio

Dal ritorno di «Zelig» ai record di «Buen Camino»: l'attore racconta numeri, mestiere e (sana) competizione.

Covermedia

13.01.2026, 13:00

13.01.2026, 13:06

Claudio Bisio torna al centro della conversazione pubblica con una battuta che è anche una fotografia onesta del lavoro nello spettacolo.

Parlando del dominio al botteghino di Checco Zalone, l'attore e conduttore ammette senza giri di parole che il successo altrui può accendere insieme stima e un pizzico di gelosia professionale: «Come in tutti i mestieri c'è un misto di ammirazione e invidia».

Nell'intervista al «Corriere della Sera», Bisio entra poi nel merito dei numeri e lo fa con il suo registro più riconoscibile, ironico ma preciso: «Ho incassato 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io».

La frase, riportata nel contesto delle celebrazioni per i 30 anni di «Zelig», non suona come una frecciata: è piuttosto il riconoscimento di un fenomeno popolare che, film dopo film, continua a portare pubblico in sala.

«Buen Camino» verso il record

Sul fronte degli incassi, le rilevazioni diffuse in questi giorni confermano l'andatura da record di «Buen Camino», ormai oltre la soglia dei 60 milioni e in corsa verso i vertici storici del box office italiano.

Un risultato che, al di là delle classifiche, racconta un dato industriale: quando la commedia trova un linguaggio condiviso, può ancora fare massa critica.

Per Bisio, intanto, l'agenda è già proiettata sul presente: da lunedì 12 gennaio 2026 su Canale 5 sono previste quattro puntate evento per celebrare i 30 anni di «Zelig», nuovamente con Vanessa Incontrada al suo fianco.

