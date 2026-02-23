Claudio Santamaria

Il film «Lo chiamavano Jeeg Robot», che vede l'attore Claudio Santamaria nei panni del protagonista, sarà disponibile nelle sale a dieci anni dall'uscita con una riprogrammazione speciale.

Covermedia Covermedia

A dieci anni dall'uscita, «Lo chiamavano Jeeg Robot» torna al cinema con una programmazione speciale che riporta in sala il film di Gabriele Mainetti diventato un riferimento per il genere in Italia.

Un'occasione per rivedere sul grande schermo l'Enzo Ceccotti interpretato da Claudio Santamaria, personaggio che ha cambiato il modo di raccontare il supereroe nel nostro Paese.

Ripensando a quell'esperienza, l'attore ha raccontato a «la Repubblica» quanto il progetto abbia inciso sul suo percorso umano e professionale. «È stato un sogno di bambino diventato realtà», ha spiegato, ricordando la passione per i cartoni giapponesi e l'emozione di dare corpo a un eroe imperfetto, radicato nella periferia romana.

Un ruolo fisico e intenso, preparato con mesi di allenamento, che gli valse il David di Donatello come miglior attore protagonista.

Il ritorno in sala non introduce nuovi capitoli, ma riporta l'attenzione su un film che ha saputo fondere immaginario pop e realismo urbano, aprendo una stagione diversa per il cinema di genere italiano. Accanto a lui, nel cast, anche Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli, in una storia che mescola azione e fragilità.

La riprogrammazione partirà dal 24 febbraio con proiezioni evento in diverse città italiane, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire in sala un titolo che, a distanza di un decennio, conserva intatta la sua forza narrativa.