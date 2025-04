Clizia Incorvaia citata a giudizio per sfruttamento dell'immagine della figlia

Clizia Incorvaia con l'ex marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia dovrà affrontare un processo a dicembre, accusata di aver diffuso immagini della figlia Nina sui social senza il consenso dell'ex marito Francesco Sarcina, per fini pubblicitari. La vicenda legale tra i due ex coniugi continua a far parlare.

Come riporta «La Repubblica», la decisione della procura, con l'atto che porta la firma della pm Alessia Miele, stabilisce che Clizia Incorvaia abbia violato gli accordi presi con Sarcina durante la separazione, utilizzando l'immagine della figlia per promuovere almeno cinque brand, tra cui quelli di abbigliamento e calzature.

L'accusa è grave, e la procura ha evidenziato come l'uso delle immagini fosse mirato a trarre profitto economico, sia per sé che per terzi, in palese violazione del diritto di Sarcina a un controllo su tali attività.

«Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, ecc»

Il caso è esploso ulteriormente dopo che è emerso un messaggio di risposta di Clizia Incorvaia a Sarcina, che le chiedeva di cessare l'uso dell'immagine di Nina sui social.

La risposta di Clizia, allegata agli atti, recita: «Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, ecc», ammettendo senza indugi che la pubblicazione delle immagini aveva come obiettivo un guadagno economico, senza alcun consenso da parte di Sarcina.

Questo scambio di messaggi, che è stato fondamentale per l'accusa, ha dimostrato ulteriormente la volontà di Clizia di monetizzare sull'immagine della loro figlia senza alcun controllo da parte del padre.

Nonostante le accuse, la battaglia legale tra i due ex coniugi sembra destinata a proseguire. Sarcina, già protagonista di una denuncia contro Clizia Incorvaia per l'utilizzo dell'immagine della figlia minorenne, si ritrova ora di fronte a un processo che potrebbe chiarire ulteriormente le dinamiche del loro conflitto.