Clizia Incorvaia

Ospite di «Verissimo», l'influencer si commuove parlando della suocera scomparsa e del legame che l'ha aiutata a ricucire i rapporti con la propria famiglia. «Lei era libera, non mi ha mai giudicata».

Covermedia Covermedia

Clizia Incorvaia si è lasciata travolgere dall'emozione nel salotto di «Verissimo», dove ha voluto rendere omaggio alla memoria di Eleonora Giorgi, madre del compagno Paolo Ciavarro.

Un lutto che ha segnato profondamente l'influencer, al punto da spingerla a ricucire i rapporti con la propria madre: «Dopo aver perso Eleonora, ho recuperato il rapporto con mia madre. Ho messo da parte cose irrisolte, lo sto facendo ora», ha raccontato tra le lacrime.

Oltre a condividere il dolore, Clizia ha voluto raccontare la forza e l'affetto che la suocera le ha donato. Un legame speciale, libero da etichette e giudizi: «Lei si riconosceva in me per un passato simile: un figlio, una storia finita male, un marito più giovane. Non mi ha mai etichettata, era libera. È stata l'unica a non farmi sentire giudicata».

Il legame tra Eleonora e Nina, primogenita di Clizia

Particolarmente toccante il ricordo del legame tra Eleonora e Nina, la primogenita di Clizia avuta da Francesco Sarcina: «Nina era legatissima a lei. Andavamo a trovarla durante le terapie, giocavano insieme. Le ha regalato la sua scatola di legno con tutti i pastelli, un oggetto intoccabile per Eleonora. Paolo mi raccontava che nessuno poteva sfiorarla, eppure l'ha donata a Nina. Avevano un rapporto unico».

Clizia ha confessato di voler vivere questo momento cercando di non farsi sopraffare dal dolore, soprattutto per il bene dei suoi figli: «Sto cercando di far vivere ai bambini questo momento nel modo migliore possibile. Eleonora era una forza della natura, mi manca tantissimo».