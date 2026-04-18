Clotilde Courau e Emanuele Filiberto di Savoia - insieme a Adriana Abascal - tornano a far parlare di loro. Imago / Fotomontaggio blue News

L’attrice oggi rilanciata tra cinema e teatro confessa: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze, ma non ho rimpianti». Il principe parla di affetto, ma rilancia i rumours sulla sua relazione con Adriana Abascal.

Hai fretta? blue News riassume per te Clotilde Courau racconta che il matrimonio con Emanuele Filiberto di Savoia ha rallentato la sua carriera, ma non ha mai avuto rimpianti perché lo amava.

Nonostante anni di separazione, tra i due resta un rapporto stretto fatto di telefonate quotidiane, stima e affetto reciproco.

L’attrice oggi è tornata protagonista tra cinema e teatro, rivendicando le sue scelte e la propria indipendenza.

Emanuele Filiberto, da parte sua, conferma il legame con la moglie, pur avendo avuto una relazione con Adriana Abascal.

Proprio con quest’ultima è stato recentemente fotografato a Parigi, riaccendendo i dubbi sulla loro relazione. Mostra di più

Elegante, libera, fuori dagli schemi. Clotilde Courau oggi è un'attrice rilanciata, tra cinema e tournée teatrali in Svizzera, fresca di cittadinanza elvetica e con mille progetti in agenda.

Ma dietro il sorriso deciso, c'è anche una verità che pesa: il matrimonio con Emanuele Filiberto di Savoia ha avuto un prezzo.

«Dopo le nozze la mia carriera si è praticamente fermata», ha raccontato senza filtri al quotidiano romando «24 Heures». Le offerte sono sparite, i ruoli anche.

Nessun rimpianto

«Un’attrice che non lavora smette di essere un’attrice», dice. Eppure non si sente vittima. Anzi: rivendica ogni scelta, anche quelle più discusse come atti di libertà.

Fra queste, anche il suo - criticato - spettacolo al Crazy Horse di Parigi, locale definito da «La Stampa» come «il tempio del gallico 'nudo teatrale'».

Gli abiti indossati da Clotilde Courau durante la sua esibizione al Crazy Horse erano stati disegnati da Roberto Cavalli. IMAGO

Clotilde, dunque, non rinnega nulla: «Non mi sono mai pentita di aver sposato un uomo che amavo».

Parole nette, che chiudono ogni dubbio sul passato sentimentale.

Un divorzio mai avvenuto

Dall'altra parte, il principe conferma un legame che non si è mai spezzato davvero. «Ci sentiamo continuamente, tra noi c'è stima e affetto», racconta alla rivista «Oggi».

Nessun divorzio, nonostante una separazione che dura da anni e vite ormai lontane.

Nel frattempo, Clotilde ha trasformato le difficoltà in nuova energia: teatro, cinema, letture artistiche, impegno sociale. Madre di due figlie, attenta alle battaglie per l'uguaglianza nel mondo dello spettacolo, guarda avanti senza nostalgia.

«Meglio essere coerenti con ciò che si è che fare grandi discorsi», è la sua filosofia.

La storia con Adriana Abascal

Ma mentre lei costruisce il suo presente, il passato torna a bussare.

Perché se ufficialmente la storia tra Emanuele Filiberto e l'imprenditrice Adriana Abascal si era chiusa a dicembre, qualcosa non torna. Il 12 aprile i due sono stati immortalati insieme a Parigi, alla fiera del design, tra sorrisi e complicità.

Un incontro casuale o un ritorno di fiamma?

Il mistero resta. E mentre il principe parla di affetto con la moglie, le immagini francesi riaccendono i sospetti.