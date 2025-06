Cole Escola Covermedia

Jean Smart e Sarah Paul hanno consegnato il premio come Miglior Attore Protagonista a Cole Escola, prima persona non binaria a vincere nella categoria. Il loro discorso, ironico e commovente, ha conquistato il pubblico del Radio City Music Hall.

Cole Escola ha scritto una pagina di storia ai Tony Awards 2025, tenutisi domenica sera al Radio City Music Hall di New York.

L'attore, noto per la sua brillante verve comica e per l'impegno nel teatro indipendente, ha ricevuto il premio come Miglior Attore Protagonista in uno spettacolo teatrale per la performance in «Oh, Mary!», farsa satirica sulla vita di Abraham Lincoln e Mary Todd Lincoln.

A consegnare il prestigioso riconoscimento sono state Jean Smart e Sarah Paul. Con questa vittoria, Escola – che si identifica come persona non binaria e utilizza i pronomi «they/them» – diventa la prima persona apertamente non binaria a ricevere il premio in questa categoria.

Salendo sul palco, l'artista 38enne ha rivolto parole di grande rispetto ai colleghi candidati: George Clooney, Jon Michael Hill, Daniel Dae Kim, Harry Lennix e Louis McCartney. «Voglio ringraziare gli altri candidati: George, Jon, Harry, Daniel e Louis», ha esordito. «È un onore essere in vostra compagnia, ma più di tutto è stato un vero piacere passare del tempo insieme... tra queste insalate tiepide a tutti quei pranzi».

Poi, un pensiero affettuoso alla madre: «Ciao mamma. Ti voglio bene. Ti chiamo appena posso», ha detto con un sorriso.

Nel finale, Escola ha omaggiato con affetto la collega Amy Sedaris, conosciuta sul set della serie «At Home with Amy Sedaris»: «Mi ricorda sempre quanto sia importante per me», ha aggiunto scherzosamente.

Per l'occasione, Escola ha calcato il red carpet con un abito argentato tendente all'azzurro, dal corpetto strutturato e dallo stile teatrale, ispirato a quello indossato da Bernadette Peters ai Tony del 1999. Il look era completato da una parrucca riccia raccolta in uno chignon, chiaro riferimento all'iconica attrice di Broadway.