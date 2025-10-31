L'episodio risale al 2002, quando Colin Farrell aveva 26 anni.

L'attore ha svelato il dietro le quinte più imbarazzante della sua carriera: il giorno in cui si presentò sul set di «Minority Report» completamente in hangover, mandando su tutte le furie Tom Cruise.

Colin Farrell ha raccontato di quando arrivò sul set di «Minority Report» completamente ubriaco.

Malgrado le sue condizioni, l'attore insistette per girare, chiedendo delle sigarette e delle birre per sopravvivere alla giornata.

Quel giorno, ha dovuto ripetere una stessa battuta 46 volte. Ancora oggi, la ricorda a memoria. Mostra di più

Sul divano del «Late Show with Stephen Colbert», Colin Farrell ha raccontato di quando arrivò sul set del film con una sbornia epica, dopo una notte di festeggiamenti per il suo compleanno.

«È stato il peggior giorno della mia vita su un set», ha ammesso l'attore irlandese, oggi 49enne, ricordando l'esperienza accanto a Tom Cruise nel thriller futuristico del 2002 diretto da Steven Spielberg. «Avevo chiesto di non lavorare il giorno del mio compleanno... ma chi pensavo di essere?»

L'elisir: birre e sigarette

Naturalmente, il destino (e la produzione) non gli furono favorevoli: la chiamata per il set arrivò puntuale alle sei del mattino del 31 maggio. «Mi ero appena messo a letto quando il telefono squillò. Era l'autista: «Sono le sei e dieci, sono qui fuori», ha ricordato Farrell, ridendo amaramente.

Quando arrivò sul set, visibilmente provato, un assistente alla regia lo fermò subito: «Non puoi andare sul set in queste condizioni». Ma l'attore insistette per girare. Nel tentativo di sopravvivere alla giornata, chiese un pacchetto di sigarette e una confezione di birre. «Non è una cosa di cui vado fiero – ha precisato – anche perché due anni dopo sono finito in riabilitazione. Ma in quel momento... ha funzionato».

La battuta impossibile

Il problema? Una sola battuta che non riusciva a pronunciare. «La ricorderò per sempre», ha detto Farrell con un sorriso. «La battuta era: «Sono sicuro che tutti avete compreso il paradosso fondamentale della metodologia di precrimine». Ci sono volute 46 riprese».

Oggi Colin Farrell è sobrio dal 2006 e, con il suo tipico umorismo disincantato, guarda a quell'episodio come a una lezione di vita. «Tom non era molto felice di me», ha concluso, «ma credo di aver imparato la lezione più importante della mia carriera quella mattina».