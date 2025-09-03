  1. Clienti privati
«Ballad of a Small Player» Colin Farrell e la grande abbuffata sul set: «Non mi sentivo affatto bene»

Covermedia

3.9.2025 - 13:00

Colin Farrell
Colin Farrell

Nel nuovo film «Ballad of a Small Player», l'attore irlandese interpreta un giocatore d'azzardo in fuga a Macao.

Covermedia

03.09.2025, 13:00

03.09.2025, 13:56

Colin Farrell è stato male sul set del suo ultimo film, «Ballad of a Small Player», presentato in anteprima al Telluride Film Festival e in arrivo su Netflix il 29 ottobre.

Nel dramma, l'attore veste i panni di Lord Doyle, un giocatore compulsivo che trascorre le giornate tra i casinò di Macao.

In una delle sequenze più estreme, il personaggio si concede «la più costosa abbuffata della storia dell'uomo».

Farrell ha spiegato a Deadline di aver dovuto mangiare quantità enormi di cibo, ciak dopo ciak: «Non mi sentivo bene dopo quella giornata, non lo nego. Mi ci sarebbe voluto uno sturalavandini.»

«Non vi dirò quale orifizio ho usato, ma no, non mi sentivo affatto bene. Fa parte del divertimento e della sfida, e ti ci butti dentro, naturalmente».

La produzione ha ricreato un banchetto sfarzoso nel ristorante dell'hotel che ospitava le riprese.

«C'erano gamberi, code di aragosta, wagyu, torte al cioccolato, macaron, panini, champagne, di tutto. Ho pensato: "Dio, sarà uno spreco enorme, non riuscirò a mangiarne nemmeno il tre per cento". Ho fatto due calcoli veloci e mi sono detto: "Ok, mi concentro su questo, quello e l'altro, e vediamo come va"».

Farrell ha anche elogiato l'operatore Daniel Bishop, che lo ha seguito da vicino durante la scena: «È stato come una danza con Danny per tutto il tempo. Non abbiamo fatto molti ciak, ma è stata un'esperienza intensa».

