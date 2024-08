Colin Farrell

James, nato dalla relazione tra l'attore irlandese e l'ex fidanzata Kim Bordenave, è affetto dalla Sindrome di Angelman.

Covermedia

Colin Farrell spera in un mondo «gentile» per il figlio James.

Il ragazzo è nato con la Sindrome di Angelman, una rara malattia neurologica di origine genetica, caratterizzata da grave ritardo mentale e dismorfismi facciali.

«Voglio che il mondo sia gentile con James», ha dichiarato Colin, 48, a People. «Voglio che il mondo lo tratti con gentilezza e rispetto».

L'attore di «The Batman» ha avuto James con l'ex fidanzata, la modella Kim Bordenave.

Nell'intervista, la star ha annunciato il lancio della Colin Farrell Foundation, a sostegno di bambini adulti con disabilità intellettive.

«Quando un figlio compie 21 anni, è più o meno lasciato a se stesso. Tutti i sostegni, come l'istruzione speciale, vengono meno, così vieni lasciato con un bambino adulto che dovrebbe essere un parte integrante della nostra società moderna ma che spesso invece viene lasciato indietro».

In passato, Colin ha preferito mantenere uno stretto riserbo sulla sua vita privata, ma ora vuole condividere la storia di James in modo da aiutare altri ragazzi che come lui hanno bisogno di assistenza speciale e continua.

«È la prima volta che ne parlo, e ovviamente l'unica ragione per cui lo sto facendo è che non posso chiedere a James se voglia farlo», ha detto.

«Parlo con James come se avesse 20 anni, fosse fluente in inglese e avesse abilità cognitive appropriate per la sua età. Ma non riesco a capire se lui si sente a suo agio o meno con tutto questo, quindi devo prendere una decisione basandomi su ciò che conosco di James, al tipo di giovane uomo che è e a quanto buono è il suo cuore».

Colin si è infine detto «orgoglioso» nel vedere James apprendere «nuove cose».

«Quando ha cominciato a mangiare da solo per la prima volta, la sua faccia sembrava un dipinto di Jackson Pollock. Ma lo fa, mangia bellissimo. Sono fiero di lui ogni giorno perché penso che sia magico».

Covermedia