Gabriel Garko

L'attore torna protagonista nella fiction diretta da Izzo e Tognazzi. A Roma si girano segreti, tensioni e un amore mai finito.

Covermedia Covermedia

Gabriel Garko è tornato. E non per restare in silenzio. Ha il volto tormentato e romantico di Davide, l'uomo che riappare all'improvviso nella vita della sua ex, Laura – interpretata da Anna Safroncik – sconvolgendo equilibri, abitudini e coscienze.

Sono iniziate a Roma le riprese di «Colpa dei sensi», miniserie in tre puntate prodotta da RTI e Compagnia Leone Cinematografica, con la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

La storia si apre con un ritorno: Davide torna ad Ancona dopo anni di silenzio e ferite, deciso a scoprire la verità sulla morte della madre. Il padre era stato condannato per l'omicidio, ma il dubbio che fosse innocente ha riacceso in lui una sete di giustizia. E forse anche qualcos'altro.

Laura, ora sposata con Enrico (Tommaso Basili), cerca di restargli accanto. Ma la vicinanza risveglia emozioni mai sopite. E il presente si incrina.

Nel cast anche Francesco Venditti, nei panni del poliziotto Tommaso, e Giorgia Würth, che interpreta Viola, la migliore amica di Laura. Tra verità nascoste e segreti sepolti, la passione diventa miccia e la tensione cresce scena dopo scena.

Le riprese, divise tra Roma e le Marche, proseguiranno fino a fine luglio. La fiction andrà in onda prossimamente su Canale 5. Garko e la Safroncik tornano a incendiare il prime time: stavolta, la colpa è tutta dei sensi.