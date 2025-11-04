Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Imago

Cambio di scena a «Uomini e Donne»: Ciro Solimeno è ufficialmente il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Come riportato da «Leggo», la conduttrice ha proposto al giovane campano di sedersi sul trono durante la puntata registrata che va in onda oggi, 4 novembre.

La decisione è arrivata al termine di un confronto con la sua ex fidanzata Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, chiudendo così definitivamente il capitolo sentimentale.

Chi è Ciro Solimeno

Stando a «Vanity Fair», Ciro Solimeno è nato a Pompei il 20 marzo 2002, ha 22 anni e vive a Torre Annunziata. Il 21 ottobre ha conseguito la laurea in Scienze Motorie all'Università di Salerno.

Prima della notorietà televisiva, ha avuto un passato da calciatore, giocando come attaccante nella Real Forio 2014, squadra campana che milita nel campionato di Eccellenza.

Molto legato alla famiglia, Ciro ha un fratello e una sorella. Su Instagram (@ciro_solimeno) vanta oltre 330 mila follower, dove condivide scatti di viaggi, allenamenti e momenti di vita privata.

La fine della storia con Martina De Ioannon

Come ricorda «Fanpage», tra Ciro e Martina De Ioannon l'intesa era nata proprio nello studio di «Uomini e Donne». Dopo un percorso molto seguito dal pubblico, i due avevano lasciato insieme il programma, ma la relazione è poi naufragata dopo mesi di convivenza.

La rottura è stata annunciata con un post congiunto sui social, in cui la coppia spiegava di aver «provato davvero», ma di aver capito di essere «troppo diversa».

Ora per Ciro Solimeno si apre un nuovo capitolo da protagonista, pronto a mettersi in gioco sul trono più famoso della televisione italiana.