Linda Manzoni e Federico Cortinovis, volti noti dell'ultima edizione di «Matrimonio a prima vista», sono in attesa del loro primo figlio. Una notizia che ha sorpreso e commosso i seguaci del popolare docu reality trasmesso su Real Time.

La conferma è arrivata attraverso i canali social del programma TV, accompagnata da un'immagine della coppia raggiante. Il messaggio recitava: «Linda e Federico, questa notizia ci riempie di gioia».

Abbinati ad altri partner

Il percorso che ha portato a questo momento, come ricorda «Il Giorno», è tutto fuorché convenzionale.

Federico, 38enne operaio originario di Stezzano in provincia di Bergamo, e Linda, giovane logopedista di Verderio nel lecchese, hanno preso parte al programma delegando agli esperti la scelta del partner ideale.

Il team di specialisti, composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal life coach Davide Favaretto e dalla psicologa Giulia Davanzante, aveva abbinato i due ad altri partner, ossia a Marina lui e ad Andrea lei. Ma le due coppie formate dal programma non hanno trovato l'amore sperato.

Federico e Marina hanno concluso l'esperienza mantenendo un rapporto amichevole, mentre tra Linda e Andrea la separazione è stata più netta.

Una sorpresa dopo l'altra

La vera svolta è arrivata al termine delle riprese, quando Linda e Federico hanno iniziato a frequentarsi prima in amicizia, poi come coppia. Alla puntata speciale «E poi» hanno raccontato la loro storia e rivelato di aver iniziato a convivere.

L'annuncio della gravidanza, arrivato mercoledì sera, ha scatenato l'entusiasmo dei fan del programma.

Molti hanno commentato la naturalezza con cui è nato questo amore. Linda ha condiviso le sue emozioni sui social: «La maggior parte delle favole inizia con "c'era una volta". La nostra con un "e poi…". E poi sei arrivato tu… L'amore che sognavo. E poi i tuoi abbracci sono diventati il mio posto preferito. E poi sei diventato la mia casa. Stai realizzando tutti i miei sogni».