Nicole Kidman (immagine d'archivio). Imago

La villa di Nicole Kidman e Keith Urban a Beverly Hills è stata presa di mira dai ladri il giorno di San Valentino, nonostante le imponenti misure di sicurezza. Al momento, la polizia sta ancora indagando e non risultano arresti.

Hai fretta? blue News riassume per te La lussuosa residenza di Nicole Kidman e Keith Urban a Beverly Hills, del valore di oltre quattro milioni di dollari, è stata visitata dai ladri il 14 febbraio.

Un intruso ha forzato una finestra, ma si è dato alla fuga dopo essere stato scoperto da un membro dello staff; non è chiaro se sia riuscito a rubare qualcosa.

La coppia non era presente al momento del furto e le forze dell'ordine stanno ancora indagando sull’accaduto. Mostra di più

Se sei una star di Hollywood, conosciuta in tutto il globo, possedere una villa a Beverly Hills è quasi un obbligo, e Nicole Kidman non fa eccezione. L'attrice vive in una lussuosa residenza del valore di oltre quattro milioni di dollari, che condivide con il marito Keith Urban e le loro figlie, Sunday e Faith.

Nonostante l'imponente sistema di allarme e misure di sicurezza, la casa è stata presa di mira dai ladri il giorno di San Valentino.

Stando a quanto riportato dai media americani, un malintenzionato, o forse anche di più, si sarebbe introdotto nella villa forzando una finestra, ma sarebbe fuggito non appena scoperto da un membro del personale domestico. Non è chiaro se sia riuscito a rubare qualcosa di valore.

Secondo «TMZ», né Kidman né Urban erano presenti al momento dell'intrusione. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sull'accaduto, ma al momento non risultano arresti.

Collezione immobiliare impressionante

Le celebrità, a causa dei loro numerosi impegni, lasciano spesso le loro dimore vuote, diventando bersagli facili per i ladri.

Oltre alla villa di Beverly Hills, la coppia possiede diverse proprietà di lusso, tra cui un appartamento a New York da 10 milioni di dollari, una residenza a Nashville da quasi 4 milioni e due dimore in Australia.

In attesa di ulteriori sviluppi sul furto, la loro collezione immobiliare resta decisamente impressionante.