Arisa alla 71ª edizione dei Premi David di Donatello 2026 presso gli Studi Cinecittí di Roma il 6 maggio 2026. IMAGO/Future Image

La cantante reagisce con ironia alle voci che la vedrebbero usare farmaci per il diabete per perdere peso, dopo la sua trasformazione fisica.

Hai fretta? blue News riassume per te Arisa ha subito una trasformazione d'immagine che non è certo passata inosservata, mostrandosi decisamente più snella.

Come già accaduto a Emma Marone, anche attorno al cambiamento della 43enne di Genova arrivano le critiche e si specula sull'uso del farmaco Ozempic.

La cantante risponde con sarcasmo: «Non ho saputo di niente». Mostra di più

L'immagine di Arisa è cambiata radicalmente e questo ha attirato l'attenzione dei social.

La cantante si è trovata così al centro di discussioni e speculazioni riguardo al suo nuovo aspetto fisico, come riferisce «gossip.it», in particolare dopo aver mostrato una forma decisamente più snella.

La cantante ha raccontato il suo percorso di cambiamento. «Non sono più la caricatura con occhialoni e frangetta», ha dichiarato riferendosi alla sua nuova immagine, che definisce sensuale e filiforme.

Una trasformazione che l'ha portata a sentirsi a proprio agio davanti all'obiettivo: «Adesso vorrei farmi fotografare tutto il tempo. Nelle foto mi sento autorizzata a essere sexy».

Le accuse del web

Come già accaduto per Emma Marrone, anche Arisa è stata accusata di ricorrere all'Ozempic per il dimagrimento.

Su un post social diversi utenti hanno iniziato a parlare di «Ozempic Face», un'espressione diffusa online per descrivere l'aspetto del volto di chi avrebbe utilizzato questo farmaco perdendo peso rapidamente.

La cantante non è rimasta in silenzio di fronte a queste insinuazioni. Ha risposto personalmente con sarcasmo: «Accusata da chi?». Poi ha aggiunto: «Non ho saputo niente».

Cos'è l'Ozempic?

L'Ozempic è un farmaco iniettabile a base di semaglutide, approvato per il trattamento del diabete di tipo 2.

Il suo meccanismo d'azione mimerebbe un ormone intestinale che regola la glicemia e aumenta il senso di sazetà, portando a una significativa perdita di peso.