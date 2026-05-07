L'immagine di Arisa è cambiata radicalmente e questo ha attirato l'attenzione dei social.
La cantante si è trovata così al centro di discussioni e speculazioni riguardo al suo nuovo aspetto fisico, come riferisce «gossip.it», in particolare dopo aver mostrato una forma decisamente più snella.
La cantante ha raccontato il suo percorso di cambiamento. «Non sono più la caricatura con occhialoni e frangetta», ha dichiarato riferendosi alla sua nuova immagine, che definisce sensuale e filiforme.
Una trasformazione che l'ha portata a sentirsi a proprio agio davanti all'obiettivo: «Adesso vorrei farmi fotografare tutto il tempo. Nelle foto mi sento autorizzata a essere sexy».
Su un post social diversi utenti hanno iniziato a parlare di «Ozempic Face», un'espressione diffusa online per descrivere l'aspetto del volto di chi avrebbe utilizzato questo farmaco perdendo peso rapidamente.
La cantante non è rimasta in silenzio di fronte a queste insinuazioni. Ha risposto personalmente con sarcasmo: «Accusata da chi?». Poi ha aggiunto: «Non ho saputo niente».