Harry Styles pubblica il suo quarto album. imago images/Independent Photo Agency Int.

Harry Styles è considerato la più grande pop star della sua generazione. Oggi, venerdì 6 marzo, esce il suo quarto album intitolato «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», atteso da anni. Come ha fatto questo ragazzo a diventare così famoso, popolare e di successo?

È una calda giornata estiva, il sole è alto nel cielo. Il sedicenne Harry Styles indossa un cardigan grigio su una maglietta bianca, con una sottile sciarpa verde intorno al collo. I braccialetti si accumulano sul polso sinistro.

«Se le persone che potrebbero realizzare il mio sogno mi dicessero che non sono in grado di cantare, sarebbe un enorme passo indietro per me», dice in un'intervista prima della sua partecipazione a «X Factor» nel 2010.

I giudici sono il famoso produttore musicale britannico Simon Cowell, il manager musicale irlandese Louis Walsh e la cantante americana Nicole Scherzinger.

Quando il ragazzo sale sul palco, è già acclamato dai fan. «Il sabato lavoro in una panetteria, a settembre andrò al college per studiare legge, sociologia, economia e qualcos'altro», dice con un sorriso malizioso quando Cowell vuole sapere qualcosa della sua vita.

È un personaggio che si fa apprezzare per la sua arguzia e il suo fascino.

Guarda il video della sua audizione qui:

Conquista la giuria con «Isn't She Lovely» di Stevie Wonders e passa finalmente al turno successivo. Ma non va molto oltre.

Viene eliminato nella fase del «boot camp», subito dopo le audizioni.

Poteva essere tutto finito qui. Come per la maggior parte dei partecipanti ai casting show eliminati.

Ma Harry Styles è oggi considerato una delle pop star più influenti della sua generazione. Quasi nessun altro musicista ha influenzato la cultura pop quanto lui.

Come è successo?

Un normale ragazzo inglese

Harry Edward Styles è nato in Inghilterra il 1° febbraio 1994. Sua madre si chiama Anne, suo padre Desmond. Quando ha sette anni, i suoi genitori divorziano.

La madre, la sorella maggiore Gemma e lui si trasferiscono a Holmes Chapel, nel Cheshire. Un tipico villaggio inglese con case di mattoni rossi e tanto spazio verde intorno.

Fin da bambino ama la musica. Insieme al padre, passa ore ad ascoltare i classici di Elvis Presley, dei Beatles e dei Queen. A scuola, insieme a tre amici forma la band «White Eskimo», in cui Styles si esibisce come cantante.

Con la band vince anche un concorso di talenti locale. «Vincere il concorso e suonare davanti a così tante persone mi ha fatto capire che questo è esattamente ciò che voglio fare», dirà in seguito Styles.

Harry Styles lavorava in una panetteria. Screenshot X

Oltre alla scuola e alla musica, il sedicenne lavora dietro il bancone della panetteria «W. Mandeville» di Holmes Chapel per guadagnare qualche soldo extra.

Alla stessa età si è iscritto al talent show «The X Factor» nel 2010. All'epoca non si rese conto che questa decisione avrebbe cambiato la sua vita.

Richiamato per gli «One Direction»

Dopotutto, dopo aver lasciato il programma non era del tutto finita: su suggerimento dei giudici Nicole Scherzinger e Simon Cowell, è stato richiamato e ha fatto squadra con altri quattro concorrenti.

Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e l'ormai defunto Liam Payne. Si forma così la band «One Direction».

Insieme arrivano alla finale e si classificano terzi. Quello che non hanno capito all'epoca è che da quel momento in poi le loro vite sarebbero cambiate di 180 gradi.

Gli One Direction nel 2013: Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson (da sinistra). imago images/Everett Collection

Dopo la fine della competizione, la loro canzone «Forever Young», che sarebbe stata pubblicata se avessero vinto il programma, viene diffusa su Internet.

Quasi contemporaneamente, viene confermato che gli One Direction hanno firmato per la «Syvo Records» di Simon Cowell.

La lavorazione del loro album di debutto inizia a Los Angeles nel gennaio 2011 e il loro primo singolo «What Makes You Beautiful» ottiene subito un grande successo.

Stelle mondiali in una notte

Nei cinque anni successivi vengono pubblicati quattro album, la band gira il mondo, riempie sale gigantesche, gira un film e colleziona premi.

Ne raccolgono quasi 200. Tra questi, sette Brit Awards, sette American Music Awards, sei Billboard Music Awards e quattro MTV Music Awards.

Sono stati inoltre riconosciuti come la band britannica di maggior successo al mondo e hanno vinto l'ARIA Award - un premio annuale dell'industria musicale australiana - come migliori artisti internazionali nel 2014.

Styles è considerato il frontman carismatico e il beniamino delle folle. È spesso percepito come il «leader», ha ricevuto il maggior numero di assoli ed è stato il preferito del management nelle interviste.

I media amano chiamarlo «Womaniser» o «Flirty One».

C'è qualcosa che bolle in pentola dietro le quinte

Molti non se ne rendono conto: dietro le quinte, le cose bollono. Tensioni e litigi si ripetono.

Perché i cinque sono messi l'uno contro l'altro: chi è più bravo, più bello, più famoso? Nel marzo 2015, Zayn Malik decide finalmente di lasciare la band.

Rimangono Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne. Hanno pubblicato un ultimo album nel novembre 2015, poco dopo il quale la band ha annunciato che si sarebbe presa una pausa nel 2016.

Ad oggi, però, non sono ancora tornati.

Nel febbraio 2016 viene dichiarato che anche Harry Styles ha lasciato il management della band. A giugno ha firmato un contratto con la Columbia Records - continuando la sua carriera senza soluzione di continuità.

Ma questa volta da solo.

Harry Styles nel film «Don't Worry Darling». IMAGO/Picturelux

Nel 2017 Styles pubblica finalmente il suo primo album da solista: «Harry Styles». È un successo strepitoso, che sale direttamente in cima alle classifiche di diversi Paesi, tra cui Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Circa un milione di copie sono state vendute in tutto il mondo. È il 9° album più venduto del 2017 secondo l'International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) e raggiunge lo status di platino in diversi Paesi. Infine, per la prima volta va in tour da solo con l'album.

Inizia la carriera d'attore

Parallelamente alla sua carriera di musicista solista, Harry Styles intraprende la carriera di attore.

Nel 2017 ha recitato nel film di guerra di Christopher Nolan «Dunkirk». Nel thriller psicologico «Don't Worry Darling», che uscirà nei cinema nel 2022, Styles assume uno dei ruoli principali.

Dopo gli One Direction, Styles si sente «molto solo»

Tuttavia, il periodo dopo gli One Direction non è facile per lui. In una recente intervista al «Sunday Times Magazine», Styles racconta di come si sia sentito «molto solo» dopo lo scioglimento.

«Quando sei in una band con altre quattro persone, hai così tanto spazio per nasconderti», dice. «Hai solo un carico limitato sulle spalle».

Durante i suoi primi concerti da solista, pensava costantemente: «Cosa sto facendo con le mie mani?». Si è sentito «improvvisamente molto solo».

Harry Styles alla 65esima edizione dei Grammy Awards a Los Angeles. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

All'inizio della sua carriera da solista si è anche messo sotto pressione «perché volevo che fosse perfetto».

Con il suo primo album da solista, voleva scoprire «che tipo di musica avrei fatto da solo, ma in quel momento sentivo che molte persone avevano riposto la loro fiducia in me, e non volevo deluderle», dice Styles.

L'icona della moda

Il musicista si sta facendo un nome anche nel mondo della moda. È una vera e propria icona di stile e uno degli uomini più influenti del settore. A lui si devono varie tendenze, tra cui le collane di perle, gli abiti all'uncinetto e i boa di piume.

Il cantante è noto per il suo stile di abbigliamento stravagante, che gioca costantemente con gli stereotipi di genere.

Nel 2020, ad esempio, ha posato in un abito di pizzo con balze per la copertina della rivista di moda «Vogue» - primo uomo in assoluto a farlo. Molti dei suoi abiti sono ora esposti nei musei.

🕰️ | Five years ago, on November 13 2020, @Harry_Styles became the first man ever to grace a Vogue magazine cover solo!



— It became one of their most popular issues, generating a waiting list, several print runs and selling over 40k magazine subscriptions within the first week. pic.twitter.com/SVYMhrJPcJ — Harry Crave (@theHScrave) November 13, 2025

Harry Styles ama anche indossare di tanto in tanto abiti rosa, glitterati o con paillettes. Un fatto che solleva ripetutamente la questione della sua sessualità.

Lo stesso cantante, in un'intervista del 2022, afferma di considerare «superata» l'aspettativa di dover rendere pubblico il proprio orientamento sessuale.

Due anni e mezzo di pausa

Styles pubblica il suo secondo album da solista «Fine Line» nel 2019 e «Harry's House» nel 2022. Grandi successi anche per lui.

Vince un Grammy per «Best Pop Solo Performance» con il singolo «Watermelon Sugar» (album: «Fine Line»). «Harry's House» vince un Grammy nelle categorie «Album of the Year» e «Best Pop Vocal Album».

Dopo il tour mondiale di 22 mesi - dal 2022 al 2023 - Styles fa qualcosa che dice di non aver mai fatto prima: non fa nulla.

E lo fa per due anni e mezzo.

Si è recato a Roma, si è trasferito in una casa alla periferia della città e - come ha raccontato al Sunday Times Magazine - «si è seduto lì e ha preso un caffè». Il suo ospite è Alessandro Michele, 53 anni, ex direttore creativo di Gucci.

Nell'intervista, Styles parla anche della nascita della nipotina, figlia della sorella Gemma, e di come il tempo trascorso lontano lo abbia aiutato a legare maggiormente con la sua famiglia.

«In qualsiasi altro momento della mia vita, mi sarei perso molto di tutto questo», dice.

Tuttavia, non si sa molto altro sulla sua vita privata.

L'unica cosa è che di tanto in tanto lo si vede con una nuova donna al suo fianco. Attualmente sta con l'attrice e musicista Zoë Kravitz. I fan e i media lo descrivono come rispettoso e aperto.

«Bacio tutto il tempo. Discoteca, occasionalmente»

Durante il suo periodo di assenza, Styles continua a fare capolino anche a Berlino. Festeggia al Berghain, passeggia per Kreuzberg o beve un caffè a Berlin-Mitte.

Harry Styles with friends outside Berghain in Berlin recently!



via ben_klock pic.twitter.com/3hZJnby7Ra — OT5 Daily (@OT5Dailys) December 16, 2025

Nel settembre 2025 ha persino corso la maratona di Berlino sotto falso nome. Secondo il quotidiano Bild, ha comprato un appartamento nella capitale tedesca.

Styles sta per pubblicare un nuovo album, il suo quarto, con 12 canzoni. Il titolo è «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». I suoi fan lo attendono con ansia da anni.

Il fatto che questa uscita equivalga a un grande evento internazionale dimostra a quali livelli si sia spinto il malizioso mancato panettiere.

Con molto talento, le decisioni giuste e un pizzico di fortuna.