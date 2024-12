Due mesi fa, il chitarrista Brian May (77 anni) ha reso noto su Instagram di aver subito un «leggero ictus» (foto d'archivio). Aaron Chown/PA Wire/dpa

Il musicista Brian May ha avuto un ictus qualche settimana fa. Ora, in un'intervista, la moglie Anita Dobson ha rivelato come sta oggi il chitarrista dei Queen.

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scorso settembre, il chitarrista dei Queen, Brian May, è stato colpito da un ictus.

Anita Dobson ha raccontato in un'intervista al britannico «Mirror» i progressi fatti dal marito nelle ultime settimane.

«Ora sta molto meglio, si è stabilizzato, il che è fantastico». Mostra di più

È stato uno shock e non solo per i fan dei Queen: lo scorso settembre, il chitarrista Brian May aveva reso pubblico di aver subito un «intoppo di salute».

Ha spiegato che il «leggero ictus» si era verificato «all'improvviso e di punto in bianco», facendogli perdere il controllo di un braccio.

Ha detto che l'incidente è stato «un po' spaventoso» prima di ricordare le «fantastiche» cure mediche ricevute. «La buona notizia è che posso tornare a suonare la chitarra dopo gli eventi degli ultimi giorni» aveva detto il 77enne.

La moglie di May: «Sta molto meglio»

L'attrice Anita Dobson, ha spiegato che il marito «sta benissimo» e che la coppia è «molto felice» dei suoi progressi. È «assolutamente fiduciosa« che «si riprenderà completamente».

In un'intervista rilasciata al quotidiano britannico «The Mirror», la 75enne ha parlato nuovamente dello stato di salute del marito:

«Ora sta molto meglio, si è stabilizzato, il che è fantastico», ha detto. «Spero solo che non ci siano altre ricadute».

Ha continuato: «Può usare di nuovo il braccio, cosa che gli era un po' difficile. Quindi, sì, ora è tornato a usarlo completamente. A casa suona spesso il pianoforte. Gli piace molto Beethoven. Lo adoro: il pianoforte in casa è molto rilassante».

Ma per arrivarci c'è voluta un po' di pazienza: «Ha provato a suonare uno strumento solo dopo essersi ripreso un poco. Poi, molto lentamente, ha iniziato a prendere in mano una chitarra acustica e ad allenare gradualmente i muscoli. I progressi sono stati molto rapidi».

«Sta solo allenando i messaggi del cervello al braccio, per fargli capire che va bene fare quello che faceva prima», ha concluso.

Non nuovo a dei problemi di salute

Quando a settembre il musicista aveva pubblicato un videomessaggio sul suo ictus, aveva detto: «Sto bene e sto facendo quello che mi è stato detto, cioè praticamente niente. Devo stare a casa, non posso uscire, non posso guidare, non posso salire su un aereo, non posso far salire troppo il battito cardiaco. Ma sto bene».

Non è il primo incidente che preoccupa i fan dei Queen: nel 2020 il chitarrista era stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un attacco di cuore causato da una malattia arteriosa.

All'epoca spiegò di essere arrivato «molto vicino alla morte» dopo che i medici gli avevano diagnosticato tre arterie ostruite.

I Queen hanno concluso una serie di concerti con Adam Lambert a febbraio e attualmente non hanno in programma altri spettacoli dal vivo.