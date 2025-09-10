Come vivono le future eredi al trono d'Europa La principessa olandese Amalia studia ad Amsterdam e vive in un appartamento condiviso. Immagine: EPA/Koen van Weel La principessa Elisabetta sarebbe la prima donna a capo della monarchia belga. Attualmente studia nell'elitaria università statunitense di Harvard. Immagine: EPA/Olivier Matthys La principessa Leonor di Spagna sta completando il servizio militare. Immagine: EPA/Orlando Barria La principessa ereditaria Vittoria di Svezia è sposata con il marito Daniel Westling dal 2010. Immagine: Bild. KEYSTONE/AP/Scanpix/Pool Come vivono le future eredi al trono d'Europa La principessa olandese Amalia studia ad Amsterdam e vive in un appartamento condiviso. Immagine: EPA/Koen van Weel La principessa Elisabetta sarebbe la prima donna a capo della monarchia belga. Attualmente studia nell'elitaria università statunitense di Harvard. Immagine: EPA/Olivier Matthys La principessa Leonor di Spagna sta completando il servizio militare. Immagine: EPA/Orlando Barria La principessa ereditaria Vittoria di Svezia è sposata con il marito Daniel Westling dal 2010. Immagine: Bild. KEYSTONE/AP/Scanpix/Pool

Hanno appena compiuto 20 anni, ma probabilmente un giorno saranno regine. Fino ad allora, però, queste giovani donne e future cape di Stato sono sedute in aula, vivono in appartamenti condivisi o navigano in giro per il mondo.

In Europa ci sono in totale dodici monarchie, e nessuna di queste è guidata da una donna. Ma la situazione è destinata a cambiare: diverse principesse sono attualmente in attesa del trono. Non sono solo future cape di Stato, ma anche soldatesse e studentesse.

In Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, sono tutte donne le prossime in linea di successione al trono. Tra le più giovani c'è la principessa ereditaria Elisabetta (23 anni) del Belgio, che un giorno sarà la prima donna nella storia del suo Paese a sedere sul trono.

L'erede al trono olandese, Amalia (21 anni), è già membro del Consiglio di Stato, un organo consultivo del governo. In Spagna, la principessa Leonor (19 anni) sarà probabilmente alla guida del Paese, e sarebbe il primo capo di Stato donna dal 1868. In Svezia la principessa ereditaria è Victoria (47 anni).

Le future regine studiano a Oxford, Harvard & Co.

Come molte altre giovani, Elisabetta ha frequentato l'università, completando un Bachelor a Oxford, nel Regno Unito, e da un anno sta studiando per un Master in politiche pubbliche presso l'elitaria Università di Harvard, negli Stati Uniti.

La principessa olandese vive attualmente in un appartamento condiviso ad Amsterdam, dove sta studiando per il suo Bachelor.

Non è ancora certo se il governo di Donald Trump applicherà il previsto divieto di ingresso per gli studenti stranieri e se Elisabetta potrà continuare i suoi studi.

Secondo il Palazzo si stanno esaminando i possibili effetti della decisione dell'amministrazione americana. Se tutto va secondo i piani la principessa belga vorrebbe completare il suo Master entro il maggio 2026.

Come previsto, la principessa ereditaria belga Elisabetta completerà il suo Master nel maggio 2026 se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non metterà i bastoni tra le ruote. dpa

Anche imbracciare le armi fa parte del programma

L'erede al trono belga ha già completato due anni di formazione presso la Scuola militare reale di Bruxelles. Questo non è previsto dalla legge o dalla Costituzione.

Ma: «La monarca, in questo caso Elisabetta come futura regina, deve essere in grado di prendere le armi in qualsiasi momento, almeno simbolicamente, e difendere il suo Paese», afferma l'esperto reale Thomas de Bergeyck dell'emittente belga RTL.

Come Elisabetta, anche la principessa spagnola Leonor sta seguendo un addestramento militare: prima nell'esercito, attualmente nella marina e presto nell'aeronautica. È una consuetudine visto che il re o la regina sono al comando dell'esercito.

Quasi nessuna intervista

Le future regine rilasciano raramente delle interviste. Elisabetta vive all'estero per i suoi studi, lontano dal clamore dei media belgi, dice de Bergeyck. «Ciò che la distingue dagli altri studenti, tuttavia, è che è costantemente accompagnata da due guardie del corpo», afferma.

Qualche anno fa, durante i suoi studi, la principessa Amalia ha dovuto trasferirsi temporaneamente a Madrid a causa di una possibile minaccia da parte di criminali.

Le eredi al trono partecipano già ad alcuni appuntamenti pubblici. A soli nove anni, Elisabetta ha inaugurato ufficialmente un nuovo ospedale pediatrico presso l'ospedale universitario di Gand, che porta il suo nome.

Non solo studio e lavoro, ma anche tanti hobby

Le attività sportive sono parte integrante delle giovani ereditiere. Secondo il palazzo belga, Elisabetta ama lo sci, il canottaggio e la vela. Suona il pianoforte e parla diverse lingue: oltre all'olandese, al francese e all'inglese, parla anche il tedesco, a differenza dei suoi fratelli.

«Elisabetta incarna un'immagine moderna della monarchia belga», afferma l'esperto di aristocrazia de Bergeyck. «Una giovane donna istruita, multilingue, cosmopolita e impegnata in valori contemporanei come la responsabilità sociale e l'uguaglianza di genere».

Secondo i media olandesi, da bambina la principessa Amalia ha imparato a giocare a hockey, judo, equitazione e violino. L'erede al trono Leonor è considerata una sognatrice e, secondo i media spagnoli, è un po' timida, ma anche equilibrata, prudente e ben organizzata. I suoi hobby sono la pallavolo e la danza classica.

Politicamente neutrali

«In quanto erede al trono, la principessa Elisabetta non può esprimersi politicamente. Come tutti i membri della famiglia reale, è obbligata a rimanere rigorosamente neutrale», spiega sempre Bergeyck.

Il motivo: i monarchi dovrebbero svolgere una funzione unificante al di là delle divisioni politiche. Elisabetta dovrà quindi attenersi a questo principio anche come regina.

Quando saliranno sul trono?

«Oggi le carriere reali si concludono di solito con l'abdicazione, in passato era la morte», dice de Bergeyck a proposito della monarchia belga. Ma entrambe le cose sono possibili. Questo vale anche per le eredi al trono, Amalia e Leonor.

A giugno, re Filippo aveva spiegato in un video sul sito web reale, in cui rispondeva alle domande dei cittadini, che non si sente ancora «in pensione» all'età di 65 anni.

La sua dichiarazione: «Non mi sento un pensionato. Le sembro un pensionato?». Secondo Bergeyck, la risposta è chiara: il re non è pronto a lasciare lo scettro.

Dopo una riforma del 1991, Elisabetta è diventata la prima donna a capo del trono dopo sei re. Da allora, il primogenito o primogenita eredita il trono, indipendentemente dal sesso.