Commento pungente di Al Bano contro Milly Carlucci, ecco cos'ha detto

Al Bano rivela che sua figlia Jasmine, nonostante l'assenza di un invito da parte di Milly Carlucci, debutterà nel talent show spagnolo. La giovane cantante ha già dimostrato la sua indipendenza con un singolo in spagnolo.

Nicolò Forni

Al Bano Carrisi ha recentemente espresso un commento pungente nei confronti di Milly Carlucci, rivelando che sua figlia Jasmine parteciperà all'edizione spagnola di «Ballando con le stelle».

Non avendo ricevuto un invito per la versione italiana, la quasi 24enne ha deciso di cercare opportunità altrove. La giovane, nata dalla relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso, ha già fatto il suo debutto musicale con un singolo in spagnolo intitolato «Non adesso», che i media spagnoli descrivono come un messaggio potente di indipendenza e forza femminile.

Durante un'apparizione nel programma di Caterina Balivo, «La volta buona», Al Bano ha condiviso alcuni ricordi della sua partecipazione a «L'Isola dei Famosi».

Ha raccontato un aneddoto su Elena Santarelli, che lo aveva definito «nano», e ha sottolineato che ciò che lo preoccupa sono i «nani di pensiero». Lory Del Santo, presente in studio, ha elogiato Al Bano per la sua dedizione e il suo spirito di squadra durante il reality.

In un altro momento del programma, Al Bano ha incontrato Iago Garcia, fidanzato di Amanda Lecciso e vincitore di «Ballando con le stelle» nel 2016.

Al Bano ha espresso il suo apprezzamento per Garcia e ha colto l'occasione per sottolineare che Jasmine parteciperà alla versione spagnola del talent show. Ha riferito che sua figlia è determinata a seguire la sua strada, anche senza l'invito di Milly Carlucci.

