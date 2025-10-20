Le principesse Eugenie (a sinistra) e Beatrice hanno rispettivamente 37 e 35 anni (immagine d'archivio). KEYSTONE

Nonostante le recenti controversie che hanno coinvolto il padre, le principesse Eugenie e Beatrice continuano a svolgere i loro impegni reali con dedizione, dimostrando di essere essenziali per il futuro della famiglia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante la tempesta mediatica intorno ai genitori, il principe Andrea e Sarah Ferguson, le due principesse Eugenie e Beatrice rimangono concentrate sui loro doveri.

Eugenie ha accompagnato di recente la principessa Rajwa di Giordania in una visita a due ospedali londinesi.

Beatrice ha partecipato a un gala di beneficenza per la Make-a-Wish Foundation.

Entrambe sono considerate risorse cruciali per il futuro della monarchia. Mostra di più

«Il mondo non è sempre un posto piacevole, col tempo i tuoi genitori ti lasciano e nessuno è più disposto a proteggerti incondizionatamente: devi imparare a stare al mondo, per te stesso e per quello in cui credi».

Queste parole iconiche della regina Elisabetta riflettono il suo incrollabile senso del dovere e sembrano adattarsi perfettamente alle sue nipoti, le principesse Eugenie e Beatrice.

Come riporta «Vanity Fair», nonostante gli scandali che hanno coinvolto i loro genitori, il principe Andrea e Sarah Ferguson, le due principesse rimangono concentrate sui loro doveri.

Genitori nella bufera

Recentemente, entrambi i genitori sono stati associati al nome di Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019.

Prima è emersa una mail del 2011 in cui Sarah Ferguson si rivolgeva a Epstein in modo cordiale, contraddicendo le sue precedenti dichiarazioni di aver interrotto i rapporti.

Successivamente il principe Andrea ha scelto di rinunciare ai suoi titoli reali per evitare che le accuse contro di lui distolgano l'attenzione dal lavoro della famiglia reale.

Le figlie adempiono ai doveri

In questo contesto, Eugenie e Beatrice hanno continuato a svolgere i loro impegni reali con professionalità.

La prima, sposata con l'imprenditore Jack Brooksbank e madre di due figli, ha recentemente accompagnato la principessa Rajwa di Giordania in una visita a due ospedali londinesi che utilizzano progetti artistici nei reparti di salute mentale.

Come riporta il «Corriere della Sera», in primavera la King's Foundation ha scelto proprio Eugenie come mentore del programma 35 under 35 network, pensato per valorizzare giovani talenti.

Per quanto riguarda Beatrice, sposata con Edoardo Mapelli Mozzi e madre di due figlie, ha partecipato a un gala di beneficenza per la Make-a-Wish Foundation.

Non troppo tempo fa ha preso parte, su invito di re Carlo e della regina Camilla, a un progetto dedicato a celebrare l’impegno della «Elephant Family», l’associazione di beneficienza fondata dal fratello della regina, Mark Shand.

Un'applicazione encomiabile

Molti membri della famiglia reale ancora attivi nei Royal engagements, ricorda il Corriere della Sera, sono ormai in là con gli anni: il duca di Kent, per esempio, che ha appena compiuto 90 anni, ma anche i duchi di Gloucester e i principi di Kent.

È anche per questo motivo Eugenie e Beatrice - rispettivamente nona e dodicesima nella linea di successione al trono - sono considerate risorse cruciali per il futuro della monarchia.

Tra lavoro e famiglia, si distinguono per la loro capacità di resistere alle tempeste mediatiche che hanno colpito i loro genitori e la Corona in generale. Sono viste come l'incarnazione del «senso del dovere» che ha caratterizzato la loro nonna, Elisabetta, durante i suoi 70 anni di regno.