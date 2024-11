Con la vittoria di Trump il futuro di Harry negli Stati Uniti è a rischio?

Il principe Harry potrebbe dover lasciare gli USA? Keystone

La vittoria di Donald Trump minaccia il futuro di Harry negli Stati Uniti.

red fon

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha attaccato più volte il principe Harry, anche per l'uso di droghe ammesso dal britannico nel libro «Spare».

Durante la campagna elettorale il tycoon ha minacciato di revocargli il visto, dato che aveva mentito per poter entrare negli USA.

Negli ultimi mesi Heritage Foundation ha richiesto un'indagine per verificare se Harry abbia effettivamente alterato la verità per ottenere il diritto di entrata negli Stati Uniti.

In caso di espulsione, Harry potrebbe trasferirsi in Portogallo, mentre circolano voci di una crisi con Meghan. Mostra di più

Durante la campagna elettorale, Donald Trump ha attaccato apertamente il figlio di re Carlo, minacciando di espellerlo dagli Stati Uniti se avesse effettivamente mentito sull'uso di droghe per ottenere il visto.

La vittoria del tycoon alle elezioni presidenziali del 2024 potrebbe dunque creare problemi ad Harry, mettendo a rischio la sua permanenza in Nordamerica.

Il neo presidente eletto non ha mai apprezzato il principe, né sua moglie Meghan Markle. Durante la campagna elettorale, ha criticato la concessione del visto al principe, il quale, nella sua autobiografia «Spare,» ha ammesso di aver fatto uso di droghe, come cocaina, cannabis e funghi allucinogeni.

Questa confessione potrebbe violare la normativa sull'ingresso nel Paese nordamericano, che prevede una domanda specifica sull'uso di sostanze illegali.

«Io non lo proteggerei»

In passato, la Heritage Foundation, un centro di ricerca conservatore, ha fatto causa al governo degli Stati Uniti per chiarire se Harry abbia dichiarato il falso nei documenti per il visto. L'amministrazione Biden ha rifiutato di rendere pubbliche le informazioni.

Sempre in campagna elettorale Trump, furioso per la protezione offerta a Harry, ha dichiarato: «Io non lo proteggerei. Ha tradito la Regina Elisabetta. Non lo perdonerei mai».

Matrimonio in crisi?

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, Harry rischia dunque di perdere il visto e di dover lasciare gli Stati Uniti.

Non a caso, il principe avrebbe già acquistato una casa in Europa, in Portogallo, vicino alla cugina Eugenie di York.

Se il 40enne dovesse trasferirsi, Meghan Markle lo seguirà? I rumors sui tabloid inglesi e americani parlano di un possibile divorzio tra i Sussex.