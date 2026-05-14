Conan O’Brien

Il comico Conan O'Brien guiderà la cerimonia degli Academy Awards per il terzo anno consecutivo. Disney: «La sua comicità ha portato un'energia straordinaria allo show».

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Conan O'Brien sarà ancora una volta il volto degli Oscar.

Il comico e conduttore è stato confermato alla guida degli Academy Awards anche per il 2027, segnando così il terzo anno consecutivo al timone della cerimonia.

L'annuncio è arrivato durante la presentazione upfront di Disney. La 99esima edizione degli Oscar si terrà il 14 marzo 2027.

«Conan ha creato un'energia straordinaria attorno agli Oscar», ha dichiarato Craig Erwich, presidente di Disney Television Group. «Il suo stile comico rende la notte più importante di Hollywood una delle celebrazioni più divertenti dell'anno».

Anche l'amministratore delegato dell'Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor hanno celebrato il ritorno del conduttore. «Non vediamo l'ora che Conan guidi ancora una volta la cerimonia con la sua brillantezza e il suo umorismo».

Il record assoluto di conduzioni degli Oscar appartiene a Bob Hope, che ha presentato o co-presentato la serata 19 volte tra il 1940 e il 1978.

Alle sue spalle figurano Billy Crystal con nove edizioni, Johnny Carson con cinque e Jimmy Kimmel con quattro.

Con quattro conduzioni anche Whoopi Goldberg, unica donna ad avere presentato gli Oscar più di due volte.

L'edizione del 2027 sarà inoltre una delle ultime trasmesse sulla TV tradizionale prima del passaggio a YouTube previsto per la 101esima edizione del 2029.

Sarà anche la penultima cerimonia ospitata al Dolby Theatre, storica sede degli Oscar, prima del trasferimento al Peacock Theater l'anno successivo.