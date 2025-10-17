MusicaAlice Cooper si esibirà al The Hall di Dübendorf, ecco quando
SDA
17.10.2025 - 12:16
Alice Cooper suonerà al «The Hall» di Dübendorf (ZH) martedì 7 luglio 2026, nell'ambito del suo tour mondiale. Il veterano dell'hard rock proporrà il suo «spettacolo horror e teatrale», come lo definisce l'agenzia di concerti Good News in un comunicato odierno.
Keystone-SDA
17.10.2025, 12:16
17.10.2025, 12:20
SDA
Dopo 51 anni dallo scioglimento della band, il «padrino dello shock rock» è tornato a realizzare un album con Michael Bruce, Dennis Dunaway e Neal Smith. E «The Revenge of Alice Cooper» a inizio agosto ha scalato le classifiche fino a raggiungere il numero 2 in Svizzera.
L'agenzia Good News preannuncia per l'occasione la trasformazione del The Hall in una «camera degli orrori».
Il 77enne si è esibito in Svizzera lo scorso 30 luglio a Sciaffusa, nell'ambito del festival Stars in Town 2025.