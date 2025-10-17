  1. Clienti privati
Musica Alice Cooper si esibirà al The Hall di Dübendorf, ecco quando

SDA

17.10.2025 - 12:16

Sarà uno "spettacolo horror e teatrale".
Keystone

Alice Cooper suonerà al «The Hall» di Dübendorf (ZH) martedì 7 luglio 2026, nell'ambito del suo tour mondiale. Il veterano dell'hard rock proporrà il suo «spettacolo horror e teatrale», come lo definisce l'agenzia di concerti Good News in un comunicato odierno.

Keystone-SDA

17.10.2025, 12:16

17.10.2025, 12:20

Dopo 51 anni dallo scioglimento della band, il «padrino dello shock rock» è tornato a realizzare un album con Michael Bruce, Dennis Dunaway e Neal Smith. E «The Revenge of Alice Cooper» a inizio agosto ha scalato le classifiche fino a raggiungere il numero 2 in Svizzera.

L'agenzia Good News preannuncia per l'occasione la trasformazione del The Hall in una «camera degli orrori».

Il 77enne si è esibito in Svizzera lo scorso 30 luglio a Sciaffusa, nell'ambito del festival Stars in Town 2025.

