Katy Perry

Momenti di tensione durante il «Lifetimes Tour» di Katy Perry in Australia: un uomo è salito sul palco senza permesso e ha abbracciato la popstar davanti al pubblico. Fermato dalla sicurezza, è stato poi arrestato e accusato di vari reati.

Covermedia Covermedia

Un uomo è stato arrestato e incriminato dopo essere salito sul palco con Katy Perry durante il suo concerto di lunedì alla Qudos Bank Arena di Sydney, tappa australiana del suo «Lifetimes Tour».

La popstar si stava esibendo quando Johnson Wen, noto in Australia per precedenti episodi da «prankster», ha improvvisamente raggiunto la cantante sul palco senza alcuna autorizzazione.

Secondo le riprese diffuse online, mentre Katy Perry continuava a cantare, Wen ha messo un braccio attorno a lei e ha iniziato a ballare con entusiasmo. La cantante di «Firework» si è rapidamente allontanata, e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per rimuoverlo.

Rivolgendosi con prontezza al pubblico, Perry ha commentato con ironia: «Non ci sarà mai un altro show come questo, quindi godetevelo Sydney!».

Arrestato e accusato di diversi reati

Come riportato dal Sydney Morning Herald, Wen è stato arrestato e accusato di diversi reati, tra cui l'accesso non autorizzato a una proprietà privata e l'ostruzione di una persona nell'esercizio delle proprie funzioni.

È stato rilasciato su cauzione con condizioni restrittive, in attesa della sua udienza presso il tribunale locale di Burwood, fissata per il 23 giugno. Inoltre, gli è stato imposto un divieto di accesso di sei mesi al Sydney Olympic Park, sede della Qudos Bank Arena.

In un'intervista rilasciata martedì al network Nine, Wen ha ammesso di essere già stato bandito in passato dalla struttura. Ha raccontato di aver chiesto a Perry di poterla raggiungere sul palco: «Le ho detto «fammi salire con te» e lei si è spaventata quando ha capito che non ero un performer». Ha poi scherzato: «Ho usato la magia per salire sul palco. Scherzo... sono solo troppo veloce».

Katy Perry ha iniziato il suo tour il 23 aprile e la prossima tappa sarà a Melbourne, dove si esibirà venerdì.