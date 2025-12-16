Federica Panicucci

Federica Panicucci guida l'evento simbolo delle feste tra grande musica e solidarietà.

Covermedia Covermedia

Federica Panicucci torna protagonista del palinsesto natalizio di Canale 5 con il «Concerto di Natale», in onda il 25 dicembre in prima serata.

La conduttrice è ancora una volta al centro di uno degli appuntamenti più riconoscibili delle festività televisive, un evento che unisce spettacolo, racconto corale e impegno sociale, confermandosi come uno dei riti più attesi dal pubblico.

Giunto alla 33ª edizione, il «Concerto di Natale» viene registrato nella cornice dell’Auditorium della Conciliazione di Roma e propone una line-up ampia e trasversale. Sul palco si alternano grandi nomi della musica italiana come Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Raphael Gualazzi e Omar Pedrini, affiancati da artisti di nuova generazione come Ditonellapiaga e da ensemble di forte impatto emotivo.

L'edizione 2025 ospita anche presenze internazionali

Accanto agli interpreti italiani, l’edizione 2025 ospita anche presenze internazionali, tra cui Emeli Sandé, Angelique Kidjo, Dotan, Lusaint e lo storico gruppo americano The Trammps, oltre a formazioni corali come il Benedict Gospel Choir e il Piccolo Coro «Le Dolci Note».

Tutte le esibizioni sono accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino, per uno spettacolo che attraversa generi, epoche e linguaggi musicali.

Resta centrale la dimensione solidale. Anche quest’anno il concerto sostiene Missioni Don Bosco, con una raccolta fondi attiva dal 13 dicembre al 2 gennaio, destinata alla costruzione di una scuola primaria a Pointe-Noire, in Congo, in un’area dove l’accesso all’istruzione è ancora fortemente limitato.