Concertone Del Primo Maggio 2025

Torna in Piazza San Giovanni in Laterano il Concertone del Primo Maggio di Roma, con una lineup che promette emozioni forti. A condurre la serata Ermal Meta, Noemi e BigMama, con il supporto di Vincenzo Schettini.

Covermedia

Il tanto atteso Concertone del Primo Maggio 2025 è pronto a riaccendere la magia di Piazza San Giovanni in Laterano, cuore pulsante di Roma, per celebrare la tradizionale Festa dei Lavoratori.

L'evento, ormai un'icona della musica italiana, si prepara a regalare una serata indimenticabile, con una lineup che unisce grandi nomi della musica e talenti emergenti.

Tra i protagonisti più attesi, ci sono sicuramente i big dell'ultimo Festival di Sanremo: Lucio Corsi, che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, e Brunori SaS, che con il suo innovativo linguaggio cantautorale ha conquistato i cuori degli ascoltatori. A loro si aggiungono artisti di fama come Gaia, Joan Thiele e Shablo, che si esibirà accompagnato da ospiti a sorpresa. Non poteva mancare Gabry Ponte, che, dopo aver firmato la sigla del Festival, porterà la sua carica energetica sul palco del Concertone.

Per tutti i gusti

L'evento non è solo per i fan del pop, ma anche per gli amanti dell'indie. Tra i nomi in programma ci sono Franco126, che ha appena lanciato Futuri Possibili, e Giorgio Poi, pronto a presentare il suo nuovo album, anticipato dal singolo Uomini contro insetti. La scena indie sarà anche arricchita dalla giovane promessa siciliana Anna Castiglia e dall'inedito duo Legno-Gio Evan, che promettono di stupire con una collaborazione musicale in arrivo.

Anche il rap avrà il suo spazio al Concertone. Mondo Marcio, una delle voci storiche del rap italiano, salirà sul palco insieme a Alfa e Centomilacarie, entrambi amatissimi dal pubblico più giovane.

E per i fan del rock, non mancheranno le esibizioni di Le Bambole di Pezza, mentre I Benvegnù renderanno omaggio al compianto Paolo Benvegnù con un tributo che promette di commuovere il pubblico.

All'insegna della varietà

Il tema di quest'edizione, «Il futuro suona oggi», rispecchia l'intento di rappresentare la scena musicale italiana in modo autentico e contemporaneo, unendo generi diversi, dal pop all'elettronica, dal cantautorato al rock.

Massimo Bonelli, direttore artistico dell'evento, ha dichiarato: «La lineup di quest'anno sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità e la bellezza del nostro tempo».

A condurre la serata, ancora una volta, ci saranno Ermal Meta, Noemi e BigMama, con la partecipazione di Vincenzo Schettini.