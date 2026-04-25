Litfiba

L'evento si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

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È quasi completa la lista degli artisti che si esibiranno a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma per l'edizione 2026 del «Concertone».

Molti sono i cantanti reduci dal recente festival di Sanremo, tra cui Angelica Bove, finalista a Sanremo Giovani, la rivelazione Bambole di Pezza, Ditonellapiaga, pronta a far ballare con la sua hit «Che Fastidio», ma anche Levante, Ermal Meta e Serena Brancale.

Tornano a esibirsi sul palco del Primo Maggio i Litfiba, dopo la recente reunion di ottobre, pensata per celebrare i 40 anni dall'uscita dell'album «17 Re».

L'evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, sarà dedicato al tema «Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale».

Manca l'ufficialità, ma a condurre il Concertone saranno Arisa e Pierpaolo Pollon, volto delle fiction Rai come «Doc – Nelle tue mani» e «Che Dio ci aiuti». Chi non sarà in piazza, potrà seguire lo show su Rai 3 e Rai Radio 2 a partire dalle 15:00.

Ecco la lista completa degli artisti

Ecco la lista completa degli artisti che si esibiranno: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria Antonietta & Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi.