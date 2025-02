Questa immagine rilasciata da Focus Features mostra Ralph Fiennes in una scena di «Conclave». Keystone/Focus Features via AP

Il thriller papale «Conclave» e il monumentale «The Brutalist» hanno dominato i Bafta, i premi cinematografici britannici, a due settimane dagli Oscar, vincendo ciascuno quattro trofei.

Keystone-SDA, mp SDA

Dal canto suo «Emilia Pérez» del francese Jacques Audiard, al centro delle recenti polemiche, ne ha collezionati due, uno per la miglior attrice non protagonista, Zoe Saldana, e l'altro come miglior film in lingua non inglese. La pellicola è un affresco musicale sulla transizione di genere di un trafficante di droga messicano.

«Conclave», diretto dal regista austriaco, che ha anche la nazionalità svizzera, Edward Berger, è stato incoronato miglior film, mentre «The Brutalist» ha vinto nelle categorie miglior regista per Brady Corbet e miglior attore per Adrien Brody che interpreta un architetto sopravvissuto alla Shoah.

Migliore attrice per il suo ruolo di spogliarellista in «Anora», un thriller newyorkese del regista Sean Baker è stata Mikey Madison, 25 anni. Nulla invece per la favorita Demi Moore.

Il corto di fine studi «Rock, paper, scissors» del tedesco Franz Böhm è stato decretato miglior cortometraggio britannico ("Best British Short Film"). In esso vi è anche uno zampino elvetico: il montaggio è infatti stato effettuato dalla svizzera Carmela Schönenberger, che ha studiato alla National Film and Television School in Inghilterra (MA Editing).

La cerimonia si è svolta quest'anno in assenza del principe William, presidente onorario dei Bafta, e di sua moglie Kate.