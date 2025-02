Ralph Fiennes

Tra gli attori premiati Demi Moore per «The Substance» e Timothée Chalamet per «A Complete Unknown», che ha battuto a sorpresa il favorito della vigilia Adrien Brody.

Covermedia Covermedia

«Conclave» si è aggiudicato il premio per il Miglior cast cinematografico ai SAG Awards 2025.

La pellicola con protagonista Ralph Fiennes ha battuto la concorrenza di altri candidati come «A Complete Unknown», «Anora», «Emilia Pérez» e «Wicked».

«Conclave» aveva già conquistato il premio come Miglior Film ai BAFTA Awards e ora è il candidato principale per la notte degli Oscar, in programma il 2 marzo.

Tra i premi individuali spicca il trionfo di Demi Moore come Migliore attrice per il suo ruolo in «The Substance» e Timothée Chalamet, eletto Migliore attore per il suo ritratto di Bob Dylan in «A Complete Unknown». Chalamet ha battuto il super favorito della vigilia Adrien Brody, star di «The Brutalist».

Nessuna sorpresa invece per le categorie di Attori non protagonisti, con la premiazione di Zoe Saldana e Kieran Culkin, rispettivamente star di «Emilia Pèrez» e «A Real Pain».

Per la tv, premiati «Only Murders in the Building» e «Shogun», che hanno ottenuto il premio come miglior cast nelle categorie commedia e drama.

La leggendaria attrice e due volte vincitrice dell'Oscar Jane Fonda ha ricevuto l'annuale Life Achievement Award.

Presentata dalla star di «Nobody Wants This» Kristen Bell, la 31a cerimonia annuale dei SAG Awards si è tenuta allo Shrine Auditorium di Los Angeles.