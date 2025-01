Ralph Fiennes nei panni del cardinale Lawrence in una scena del film "Conclave". dpa

Il suo adattamento cinematografico di «Niente di nuovo sul fronte occidentale» ha vinto quattro Oscar, ora Edward Berger porta sul grande schermo il bestseller di Robert Harris, «Conclave», che ci porta ai limiti della fede cattolica.

Edward Berger ha già vinto quattro Oscar nel 2023 con il dramma bellico «Niente di nuovo sul fronte occidentale». Si tratta del film tedesco di maggior successo agli Oscar di sempre.

Adesso è in arrivo il prossimo adattamento cinematografico di un romanzo del nativo di Wolfsburg. Con Ralph Fiennes («Grand Budapest Hotel», «Il paziente inglese») come attore principale, il 54enne ha realizzato il thriller sul Vaticano «Conclave».

Conclave è il termine tecnico per indicare la stanza chiusa in cui viene eletto il Papa. Sebbene il film non sia stato girato nelle location originali, ma principalmente negli studi di Cinecittà a Roma, il risultato è un film corale visivamente straordinario.

È un adattamento dell'omonimo romanzo del 2016 di Robert Harris. Nonostante l'ambientazione nello Stato Pontificio, il film non ha molto in comune con opere come il thriller giallo «Il codice Da Vinci» con Tom Hanks, un adattamento del romanzo di Dan Brown da parte di Ron Howard pieno di storie di cospirazione.

«Non un film cinico sulla Chiesa»

«In ogni film, si vuole mostrare rispetto per i personaggi che si ritraggono», ha dichiarato il regista (svizzero per parte di madre e austriaco per parte di padre) all'agenzia di stampa tedesca. «E in questo caso non volevamo fare un film cinico sull'istituzione della Chiesa».

I personaggi sono mostrati come esseri umani. Alla fine, il thriller religioso tratto dal romanzo di Harris ci porta ai limiti della fede cattolica.

La trama

Il dramma prende il suo corso con la morte di un Papa piuttosto progressista. Il collegio cardinalizio deve riunirsi nella Cappella Sistina per eleggere un nuovo Papa. A Roma arrivano cardinali da tutto il mondo, con diverse visioni differenti.

«Chi lo vuole di più è il più pericoloso» è una frase che viene pronunciata durante le votazioni e gli intrighi. Fuori, i fedeli aspettano la fumata bianca come segno di un'elezione riuscita.

Thomas Lawrence è il responsabile dell'elezione. Il cardinale riformista non si è riconciliato con il Santo Padre prima della sua morte per la questione del suo trasferimento e sta vivendo una crisi di fede. È incarnato magistralmente da Fiennes.

Lawrence fa amicizia con Aldo Bellini (Stanley Tucci), uno stretto confidente del defunto papa. Questo liberale dalla lingua tagliente, con alti principi e ambizioni nascoste, potrebbe diventare il nuovo papa.

Tuttavia la concorrenza è in agguato, ad esempio sotto forma del reazionario Goffredo Tedesco (Sergio Castellitto), che vorrebbe reintrodurre la messa in latino, o del burocrate e in qualche modo sospettoso Joseph Tremblay (John Lithgow).

È in lizza anche il cardinale nigeriano Joshua Adeyemi (Lucian Msamati), che potrebbe guadagnare punti con il suo carisma, ma che spaventa i più liberali con la sua omofobia.

Anche Vincent Benitez (Carlos Diehz), nominato segretamente vescovo di Kabul dal defunto Papa - per proteggerlo dalle persecuzioni degli islamisti - fa un'apparizione a sorpresa.

Pochi ruoli femminili, molti cardinali

A causa dell'ambientazione vaticana, il film deve fare a meno di ruoli femminili importanti. C'è spazio comunque per Isabella Rossellini, nei panni di una suora, che accusa un cardinale, anche se le monache dovrebbero essere invisibili

«Dio ci ha dato occhi e orecchie», dice maliziosamente la suora e il suo umile inchino sembra uno schiaffo al gruppo degli uomini.

Sesso, menzogne e certezze

Questo film parla di sesso, menzogna, identità e fede, di come la certezza sia il peggior nemico della fede, perché non consente alcun dubbio e alcun mistero, come predica Lawrence.

Senza mistero non ci sarebbe fede. Il tutto è messo in scena in modo splendido ed emozionante, con le fantastiche musiche del premio Oscar tedesco Volker Bertelmann.