A Sal Da Vinci la medaglia della città di Napoli: «Le polemiche passano, la musica resta»

Il sindaco Gaetano Manfredi consegna la medaglia della città di Napoli al vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci. IMAGO/Italy Photo Press

Il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato la medaglia della città di Napoli a Sal Da Vinci nella sala dei Baroni del Maschio Angioino. Il cantante ha rivolto un messaggio ai fan dopo le polemiche seguite alla sua vittoria a Sanremo: «Le polemiche passano, la musica resta».

Hai fretta? blue News riassume per te Sal Da Vinci è stato celebrato con la medaglia della città di Napoli e la menzione speciale Napoli Città della Musica.

Il vincitore di Sanremo ha confermato la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest con il brano «Per sempre sì».

Il cantante napoletano ha inoltre fatto un appello ai fan dopo le polemiche che lo hanno investito di non cedere alle provocazioni: «Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta» Mostra di più

La sala dei Baroni del Maschio Angioino ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna della medaglia della città di Napoli a Sal Da Vinci.

Come scrive, fra gli altri, «Sky TG24», il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto onorare il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con una targa e una menzione speciale Napoli Città della Musica.

Il riconoscimento celebra il successo ottenuto con il brano «Per sempre sì» e il ruolo di ambasciatore della musica napoletana nel mondo: «Questo è un bel riconoscimento che ricevo, è veramente una cosa preziosa, miracolosa per me. Grazie veramente a tutti».

E ha confermato la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026 con lo stesso brano vincitore. A 57 anni diventerà il rappresentante italiano più anziano nella storia della competizione europea. Per l'occasione ha dovuto rinviare il tour previsto in America.

Un messaggio ai fan

Davanti ai giornalisti presenti, l'artista ha voluto rivolgere un appello ai suoi sostenitori.

«Ho ascoltato veramente tante, tante, tante polemiche o meglio, tante cose dette, quindi repliche delle repliche delle repliche. Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta», ha affermato il cantante.

Il primo cittadino ha da parte sua espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dall'artista: «La sua canzone è virale ovunque, sicuramente noi ci teniamo molto a festeggiare questa vittoria come abbiamo fatto con Geolier quando è arrivato secondo».

E ha aggiunto: «Ogni artista che va a Sanremo o che ha un grande successo a livello nazionale o internazionale porta con sé un pezzo della città e quindi noi gli dobbiamo questo riconoscimento, che è anche un ringraziamento da parte di tutta la città a questi nostri grandi artisti».

«Quest'anno, lo possiamo dire, abbiamo vinto lo scudetto della musica», ha concluso Manfredi.