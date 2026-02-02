Ecco l'imbarazzante intervento di Cher ai Grammy

L'irritante performance della pop star Cher 02.02.2026

La popstar Cher è stata protagonista di un momento imbarazzante ai Grammy Awards 2026: l'icona della musica ha ricevuto un premio per la sua carriera, ma in seguito è apparsa sopraffatta dalla situazione e dalla sua esibizione.

Durante la cerimonia dei Grammy Awards 2026 si è verificata una situazione decisamente imbarazzante con l'icona pop Cher.

La cantante (79 anni) ha aperto la busta con il nome del vincitore e inizialmente ha annunciato che il Grammy sarebbe andato a Luther Vandross.

La reazione in sala è stata contrastante: mentre alcuni presenti ridevano, altri membri del pubblico sembravano visibilmente turbati. Questo perché il musicista Vandross non era stato nominato per il premio, ma soprattutto... è venuto a mancare nel 2005.

Cher si è corretta poco dopo e ha chiarito che il Grammy andava al rapper Kendrick Lamar, premiato insieme alla cantante SZA per la canzone «Luther».

La canzone prende comunque proprio il nome da Luther Vandross e utilizza elementi musicali tratti dal suo lavoro, il che avrebbe chiaramente portato la cantante alla confusione.

Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale per la partecipazione di Cher ai Grammy 2026. Né la cantante stessa né gli organizzatori hanno commentato quanto successo.

Cher già protagonista di un equivoco ai Bambi Awards

La scena ha ricordato una precedente esibizione della cantante ai Bambi Awards in Germania.

In quell'occasione, non era stata Cher in persona, ma il presentatore Thomas Gottschalk a causare irritazione quando l'aveva scambiata per una sosia e aveva fatto commenti insoliti sull'artista.

In seguito è stato rivelato che all'epoca Gottschalk era malato di cancro e stava prendendo dei farmaci.