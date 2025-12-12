  1. Clienti privati
Festival Conti sorprende Sanremo: ecco come ha avvisato gli esclusi

Covermedia

12.12.2025 - 16:30

Carlo Conti
Carlo Conti

Il direttore artistico ha chiamato uno per uno i cantanti scartati: «Era giusto dirlo di persona».

Covermedia

12.12.2025, 16:30

12.12.2025, 16:43

Carlo Conti non aspetta che scoppi la polemica: la anticipa.

Con l'annuncio dei 30 Big di Sanremo 2026, il conduttore toscano è finito subito nel mirino per la lunga lista di artisti rimasti fuori. E questa volta dietro le quinte è successo qualcosa di inedito.

Il presentatore ha infatti rivelato di aver contattato personalmente molti degli esclusi prima della comunicazione ufficiale. Un gesto raro nella storia del Festival, che Conti ha motivato così: «Non volevo che scoprissero la notizia dal Tg delle 13:30». Una scelta, raccontano fonti vicine alla produzione, accolta con rispetto da alcuni e con un filo d’amarezza da altri.

L'elenco degli esclusi

L'elenco degli esclusi circola da giorni: Anna Tatangelo, Alex Britti, Nina Zilli, Carl Brave, Fred De Palma, Frah Quintale e altri nomi considerati favoriti fino alla vigilia. Tutti fuori dai giochi, mentre sul palco dell'Ariston saliranno – tra gli altri – Tommaso Paradiso, Arisa, Ermal Meta e il duo Fedez e Masini. Le proposte arrivate in commissione erano oltre 300: la selezione è stata drastica e inevitabilmente divisiva.

Secondo retroscena confermati da più testate, Conti ha voluto evitare fraintendimenti e mantenere un rapporto diretto con gli artisti non scelti. Una decisione che rivela quanto il direttore artistico punti a un clima il più possibile sereno in vista di un’edizione molto attesa, la prima dopo gli anni di sperimentazioni firmate Amadeus.

Intanto Carlo Conti prosegue il lavoro sulla scaletta, sulle scenografie e sulle collaborazioni speciali che caratterizzeranno il Festival 2026. Parallelamente porta avanti i suoi impegni Rai, tra prime serate, progetti musicali e la preparazione degli eventi legati alla settimana sanremese.

