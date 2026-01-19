  1. Clienti privati
Musical, comicità e trasformismo Conticini e Casciari insieme sul palco in «Tootsie»

19.1.2026 - 13:00

Paolo Conticini
Al Teatro Sistina debutta un incontro inatteso che unisce musical, comicità e trasformismo.

19.01.2026, 13:17

Paolo Conticini torna protagonista a teatro.

L’attore sale sul palco del Teatro Sistina con «Tootsie», il musical ispirato al celebre film del 1982, affiancato da Mauro Casciari in una coppia artistica che sorprende per equilibrio e ritmo. Una scelta che unisce esperienza scenica e popolarità televisiva, pensata per intercettare pubblici diversi e rilanciare uno dei titoli più noti del teatro musicale contemporaneo.

Conticini interpreta Michael Dorsey, attore di talento ma dal carattere ingestibile che, pur di ottenere una parte, si trasforma in Dorothy Michaels. Un doppio ruolo impegnativo, costruito su trasformismo, precisione comica e continui cambi di registro. «È uno spettacolo che ti mette alla prova ogni sera», ha spiegato Conticini ad Adnkronos, sottolineando la complessità di un personaggio che vive costantemente in bilico tra finzione e identità.

Accanto a lui, Casciari veste i panni di Jeff, amico e confidente del protagonista, figura centrale nel sostenere il ritmo narrativo e rafforzare l’impianto comico dello spettacolo.

La produzione italiana di «Tootsie» rilegge la storia resa celebre dal film «Tootsie», aggiornandone linguaggi e sensibilità senza tradirne lo spirito originario. Al centro restano i temi dell’identità, dei ruoli e delle contraddizioni del mondo dello spettacolo, affrontati con leggerezza ma senza rinunciare a una lettura contemporanea.

Dopo il debutto romano, lo spettacolo è destinato a proseguire in tournée nei principali teatri italiani. Per Conticini, l’impegno al Sistina si affianca ai prossimi appuntamenti televisivi già in calendario, confermando una stagione che lo vede protagonista sul palco e sul piccolo schermo.

