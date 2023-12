Il Principe Harry, il Principe William, Meghan, Duchessa di Sussex, e Kate, allora Duchessa di Cambridge, lasciano l'Abbazia di Westminster dietro l'allora Principe Carlo dopo la funzione in occasione del Commonwealth Day 2020. Phil Harris/POOL Mirror/AP/dpa

Dopo la pubblicazione del libro reale «Endgame» le notizie e le speculazioni sembrano non fermarsi più. Nel fine settimana, Harry e Meghan hanno ricevuto il sostegno della nipote di Nelson Mandela ma un parlamentare britannico vuole privarli dei loro titoli.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle ha parlato per la prima volta a Oprah nel 2021 di alcuni reali che avrebebro fatto commenti razzisti su suo figlio Archie, ancor prima che nascesse.

L'autore Omid Scobie ha scoperto i nomi di questi reali. Avrebbe letto delle lettere inviate da Meghan a Re Carlo, in cui menzionava i nomi.

«Endgame» continua a far parlare di sé: nel fine settimana, la nipote dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela si è espressa sull'argomento. Ndileka Mandela sostiene Harry e Meghan.

Nel frattempo, il deputato britannico Bob Seely vuole che Harry e Meghan siano privati dei loro titoli. Mostra di più

La disputa sulle accuse mosse dal principe Harry (39 anni) e dalla duchessa Meghan (42 anni) alla famiglia reale britannica ha continuato a suscitare polemiche nel Regno Unito nel fine settimana.

Una nipote dell'ex presidente sudafricano e premio Nobel per la pace Nelson Mandela ha appoggiato Harry e Meghan. L'ex primo ministro britannico Boris Johnson, invece, ha difeso i reali.

Il tutto è stato preceduto da titoli su titoli di giornale riguardanti i nomi dei due reali, pubblicati in un libro dell'autore Omid Scobie - secondo quanto riportato in precedenza, inavvertitamente - che, secondo le accuse di Harry e Meghan avrebbero espresso delle speculazioni sul colore della pelle dei loro figli non ancora nati.

Un deputato vuole privare Harry e Meghan dei loro titoli

Sebbene Scobie abbia negato di essere il «portavoce» di Harry e Meghan o di essere loro amico, i media britannici hanno collegato la coppia al suo libro.

Un deputato conservatore ha suggerito di utilizzare una legge della Prima Guerra Mondiale, originariamente rivolta ai nobili tedeschi con titoli britannici, per privare Harry e Meghan dei loro titoli di Duca e Duchessa di Sussex.

«Se qualcuno non vuole essere reale, è una decisione che rispettiamo - ma non dovrebbe mantenere titoli e privilegi se danneggia un'istituzione che svolge un ruolo importante nella nostra vita nazionale», ha scritto il deputato Bob Seely sul Mail on Sunday.

Ha annunciato che nelle prossime settimane presenterà alla Camera dei Comuni un emendamento al cosiddetto «Titles Deprivation 1917 Act».

La nipote di Mandela paragona Harry e Meghan a suo nonno

Ndileka Mandela, un'attivista per la giustizia sociale e i diritti delle donne che segue le orme del nonno morto nel 2013, ha chiesto che a Harry e Meghan sia permesso di «esprimere qualsiasi cosa vogliano esprimere e di scegliere la propria strada», come ha dichiarato alla BBC.

Ha paragonato i due al suo famoso nonno, che si era opposto a un matrimonio combinato. È solo perché ha scelto la sua strada che il Sudafrica esiste oggi. Harry e Meghan dovrebbero avere la libertà di andare per la loro strada, ha detto Ndileka Mandela.

La nipote di Mandela non ha voluto giudicare se i figli di Harry e Meghan siano stati vittime di discriminazione a causa di presunte speculazioni sul colore della loro pelle. «Non ho informazioni di prima mano su questo tema», ha detto.

Nomi dei reali accusati citati nella versione olandese

Le accuse sono emerse in una clamorosa intervista rilasciata alla leggenda dei talk show statunitensi Oprah Winfrey nel marzo del 2021.

Secondo Meghan, il principe Harry era stato affrontato da vari membri della famiglia reale per speculazioni su quanto sarebbe stata scura la pelle del figlio Archie (oggi 4 anni), allora non ancora nato. Meghan, che ha origini in parte afroamericane, non ha voluto rivelare i nomi dei reali accusati perché sarebbe «molto dannoso per loro».

Tuttavia, i nomi dei presunti reali accusati sono stati pubblicati nella traduzione olandese del libro Scobies, pubblicato di recente. L'editore ha successivamente ritirato i libri.

Secondo quanto riportato dai principali media britannici, come la BBC e il Guardian, i due nomi citati nel libro sono quelli di Re Carlo (75 anni) e della Principessa Kate (41 anni). Da allora, la questione ha fatto notizia nel Regno Unito.

Johnson prende in giro Archie chiamandolo «principino»

Inizialmente non era chiaro perché i nomi potessero essere letti solo nella versione olandese del libro intitolata «Endgame». L'autore Scobie ha affermato di non aver presentato un libro che contenesse i nomi. Le traduttrici olandesi hanno insistito sul fatto di non aver aggiunto nulla, che i nomi, nella versione che hanno ricevuto da tradurre c'erano.

L'ex primo ministro Boris Johnson è intervenuto nel dibattito in un articolo di opinione pubblicato sabato sul tabloid «Daily Mail».

Ha trovato innocue le presunte speculazioni sul colore della pelle di Archie, che ha definito «principino». Le accuse erano «un altro esempio del processo con cui il normale pensiero e comportamento umano viene denunciato, demonizzato e rimosso dal canone di ciò che è accettabile», ha scritto il politico conservatore.

Il Sunday Times, citando fonti interne, ha riferito che il litigio ha portato a escludere Harry e Meghan da un matrimonio aristocratico il prossimo giugno.

Secondo quanto scoperto, il Duca di Westminster, Hugh Grosvenor, che è un amico intimo sia del Principe Harry che di suo fratello, il Principe William (41 anni), ha deciso a malincuore di non invitare il Duca e la Duchessa di Sussex per evitare situazioni spiacevoli.

Finora però non ci sono conferme in merito.

dpa/red