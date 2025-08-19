Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare

Un incidente sulle montagne della British Columbia ha causato la morte della coppia di influencer canadesi Stacey Tourout e Matthew Yeomans. Le circostanze esatte di quanto accaduto non sono però ancora chiare.

Hai fretta? blue News riassume per te Stacey Tourout e Matthew Yeomans, noti influencer canadesi, sono morti in un incidente avvenuto giovedì scorso sulle montagne della British Columbia.

Le cause non sono chiare, presumibilmente hanno perso il controllo del loro veicolo su un terreno difficile.

I fan e i parenti sono in lutto per la perdita della coppia di fidanzati, conosciuti sui social media come Toyota World Runners. Mostra di più

Una tragica perdita ha scosso la comunità degli influencer: la coppia canadese Stacey Tourout e Matthew Yeomans, noti per il loro canale YouTube «Toyota World Runners», è morta in un grave incidente stradale avvenuto sulle montagne della British Columbia.

I due avventurieri, che hanno ispirato più di 200'000 abbonati in tutto il mondo con i loro video di viaggi sul fuoristrada, sono morti in un incidente giovedì scorso in un'area remota della provincia canadese, non lontana da Trout Lake, sulle Purcell Mountains.

La squadra di ricerca e soccorso (SAR) di Kaslo è stata allertata intorno alle 18:30 (ora locale) dopo una chiamata di emergenza che segnalava un grave incidente su una strada forestale.

I soccorritori si sono fatti strada nel terreno accidentato e inaccessibile con diverse squadre a piedi, in quad e un elicottero.

Le circostanze dell'incidente non sono chiare

Sul luogo dell'incidente hanno trovato una persona senza segni di vita, una seconda era a pochi metri di distanza, ma disorientata e gravemente ferita. Questa è stata stabilizzata e trasportata in elicottero all'ospedale di Nakusp, dove però è poi morta.

Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare. Un responsabile del SAR sospetta che il terreno difficile e la possibile perdita di controllo del veicolo abbiano giocato un ruolo importante. Non è stato confermato se la coppia stesse filmando al momento dell'incidente.

Stacey e Matthew si sono fidanzati nell'aprile 2024. Hanno documentato la loro relazione e le loro avventure insieme non solo sul popolare canale YouTube, ma anche su Instagram, dove hanno circa 78'000 follower.

I fan e i parenti sono sconvolti

I due si erano buttati sullo straordinario progetto «Toyota World Runners»: in 100 giorni hanno ricostruito il primo Land Cruiser Chinook del mondo per percorrere la Panamericana e raccontare il loro viaggio.

In questo modo non volevano solo superare i propri limiti, ma anche rivolgersi a una comunità di persone alla ricerca dell'ignoto.

Poco prima della loro morte, hanno pubblicato un ultimo video intitolato «Vancouver Island | The Off-Road Version», che li mostrava mentre campeggiavano e mettevano alla prova i loro veicoli Toyota nella natura selvaggia del Canada.

I loro fan in tutto il mondo e i parenti sono profondamente scioccati da questa perdita. Colleen, la madre di Stacey, si è mostrata particolarmente commossa in un post su Facebook in cui ha parlato di «dolore inimmaginabile» e della «fine devastante di una meravigliosa storia d'amore».

Ha sottolineato: «Sono insieme per sempre, proprio come abbiamo sempre saputo che sarebbero stati».