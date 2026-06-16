Corey Feldman visita la casa d’infanzia di Michael Jackson

L'attore de «I Goonies» si è sentito male durante un volo da Chicago a Los Angeles. Dopo l'atterraggio è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure.

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Momenti di paura per Corey Feldman.

L'attore de «I Goonies» è stato ricoverato dopo aver accusato un malore durante un volo da Chicago a Los Angeles.

Secondo quanto riportato da TMZ, il 54enne avrebbe iniziato a sentirsi male mentre era a bordo dell'aereo.

Un medico presente sul volo lo ha visitato, richiedendo l'intervento dei paramedici all'atterraggio a Los Angeles, dove è stato trasferito in un ospedale della zona per ulteriori accertamenti e cure.

Un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles ha confermato il trasferimento in ospedale, senza fornire dettagli sulle sue condizioni.

Tra le ipotesi prese in considerazione dai medici ci sarebbero una pancreatite, ovvero un'infiammazione del pancreas, oppure calcoli biliari. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla diagnosi.

Il malore è arrivato poche ore dopo la partecipazione dell'attore a «Stand By Me: The Film and Its Stars 40 Years Later», evento celebrativo dedicato al film del 1986.

Con lui anche Wil Wheaton e Jerry O'Connell, compagni di cast della pellicola cult.

Pochi giorni prima del malore, Feldman aveva documentato sui social una visita alla casa d'infanzia di Michael Jackson a Gary, nell'Indiana, anticipando anche possibili nuove date dell'evento dedicato a «Stand By Me».

Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.