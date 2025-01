Corona attacca Ferragni svelando relazioni segrete di lei con uomini famosi. Chi sarebbero?

Chiara Ferragni deve ora difendersi dall'attacco di Fabrizio Corona. KEYSTONE

Fabrizio Corona lancia pesanti accuse contro Chiara Ferragni, sostenendo che abbia avuto relazioni segrete e orchestrato strategie mediatiche per distogliere l'attenzione da questioni legali.

Hai fretta? blue News riassume per te Pochi giorni fa Fabrizio Corona, in un video su YouTube, ipotizzava un legame tra Fedez e l'imprenditrice Angelica Montini.

Attraverso Instagram, Chiara Ferragni ha risposto all'ex paparazzo, asserendo che il rapper le aveva confessato – poco prima di Natale 2024 – di aver avuto una relazione che andava avanti dal 2017.

Nel suo podcast a pagamento, Corona suggerisce che l'influencer stia usando la rivelazione come strategia per distogliere l'attenzione da un imminente procedimento penale, cercando di trasformare la sua immagine pubblica da carnefice a vittima.

Il 50enne ha inoltre anticipato che la famosa imprenditrice avrebbe rubato un fidanzato miliardario alla sua ex moglie e avrebbe avuto una relazione con il cantante Achille Lauro.

L'ex sedicente «Re dei paparazzi» conclude affermando che continuerà a rivelare la «verità» su Chiara, promettendo ulteriori rivelazioni nel suo podcast. Mostra di più

Fabrizio Corona, noto per le sue dichiarazioni controverse, ha recentemente rivolto accuse pesanti a Chiara Ferragni, come riportato da «gossip.it», dopo che la stessa aveva risposto ad una provocazione fatta dal fotografo, in cui ipotizzava un legame di Fedez con la stilista e imprenditrice Angelica Montini - prima che il rapper e la influencer si separassero.

Poche ore dopo, Ferragni ha raccontato su Instagram che l'ex le aveva confessato – poco prima di Natale 2024 – di aver avuto una relazione che andava avanti dal 2017.

Ma Corona non si ferma qui: come riportato da sito di gossip italiano, la famosa imprenditrice avrebbe rubato un fidanzato miliardario alla sua ex moglie e avrebbe avuto una relazione con il cantante Achille Lauro.

Queste affermazioni sono state fatte nel contesto del suo podcast a pagamento, dove promette di rivelare ulteriori dettagli sulla vita privata dell'influencer.

Una strategia mediatica?

L'ex paparazzo ha espresso la sua gioia per le recenti dichiarazioni di Chiara su Fedez, che a suo dire confermerebbero le sue precedenti rivelazioni sul rapper.

Ma si interroga sul motivo per cui l'influencer abbia scelto di parlare solo ora, suggerendo che si tratti di una strategia per distogliere l'attenzione da un imminente procedimento penale. Secondo il 50enne lei starebbe cercando di trasformare la sua immagine pubblica da carnefice a vittima.

Manipolatrice dell'opinione pubblica

Le accuse non si fermano qui. Corona sostiene che Chiara stia cercando di manipolare l'opinione pubblica, dipingendosi come una moglie fedele e una madre devota, mentre in realtà avrebbe tradito il suo «vero amore».

L'ex paparazzo promette di svelare ulteriori dettagli compromettenti sulla vita privata della blogger e imprenditrice, inclusi presunti affari illeciti e relazioni segrete.

Le presunte relazioni di Ferragni

Il primo, raccontato nel suo podcast, svelerebbe la relazione tra la ex di Fedez e il cantante Achille Lauro. Queste affermazioni, sebbene non supportate da prove concrete, hanno suscitato grande interesse mediatico e acceso il dibattito sui social media.

L'ex sedicente «Re dei paparazzi» conclude affermando che continuerà a rivelare la «verità» su Ferragni, promettendo ulteriori rivelazioni nel suo podcast.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.