Domenica il mondo della musica guarda a Los Angeles e la Svizzera si unisce all'entusiasmo: un'artista elvetica è stata nominata in una delle quattro categorie più importanti dei Grammy. Ecco chi ha la possibilità di vincere e come funziona la cerimonia di premiazione.

Hai fretta? blue News riassume per te I Grammy Awards sono i premi musicali più prestigiosi degli Stati Uniti e vengono assegnati ogni anno dalla Recording Academy ad artisti, produttori e autori di canzoni. Vengono definiti gli «Oscar della musica».

Quest'anno, il rapper Kendrick Lamar è in testa con nove nomination, mentre Bad Bunny, Lady Gaga e il trio K-pop Huntr/x sono tra i favoriti nelle categorie principali.

Nonostante la loro importanza, i Grammy vengono regolarmente criticati per la mancanza di diversità e per il fatto che favoriscono i successi commerciali. Mostra di più

Che cosa sono i Grammy?

I Grammy Awards sono i premi musicali più prestigiosi al mondo. Quest'anno si terranno per la 68esima volta e verranno assegnati domenica sera a Los Angeles (in Svizzera nella notte tra domenica e lunedì, alle 2). A condurre la cerimonia sarà il presentatore dei late show Trevor Noah.

Chi decide chi è nominato e chi vince?

I premi sono assegnati dalla Recording Academy of the USA. È composta da migliaia di membri, tra cui cantanti, produttori, autori e altri professionisti del settore.

Inizialmente, le etichette, gli artisti o i loro rappresentanti presentano canzoni e album da prendere in considerazione. Possono essere presentate opere pubblicate dal 31 agosto 2024 al 30 agosto 2025.

In diversi turni di votazione, i membri della Recording Academy decidono le nomination e infine i vincitori delle singole categorie. Tutti i membri votano nelle categorie più importanti, mentre solo gli esperti dei rispettivi settori votano nelle categorie specializzate.

Quante e quali sono le categorie?

Ci sono in totale 95 categorie di Grammy in cui i musicisti possono essere nominati. Si va dai premi di genere come «Best Pop Solo Performance» o «Best Orchestral Performance» a categorie più insolite come «Best Album Notes», che premia i testi che accompagnano un album.

Quest'anno verranno assegnati per la prima volta i Grammy nelle categorie «Traditional Country Album» e «Best Album Cover».

Le quattro categorie principali sono al centro dell'attenzione: «Album of the Year», «Song of the Year», «Record of the Year» e «Miglior nuovo artista».

«Song of the Year» e «Record of the Year» non sono la stessa cosa. La «Song of the Year» premia esclusivamente chi ha scritto il brano (musica e testo), mentre il «Record of the Year» premia la singola registrazione della canzone, riconoscendo il lavoro di artisti, produttori e tecnici del suono coinvolti nella realizzazione.

Chi è nominato quest'anno?

Il rapper Kendrick Lamar è nominato in ben nove categorie, in testa alla classifica del maggior numero di nomination.

La regina del pop Lady Gaga e il produttore Jack Antonoff hanno ricevuto sette nomination. Bad Bunny, artista dell'intervallo del Super Bowl, e la starlette del pop Sabrina Carpenter hanno sei nomination ciascuno.

L'«Album dell'anno» sarà probabilmente deciso tra Bad Bunny («Debí Tirar Más Fotos»), Kendrick Lamar («GNX») e Lady Gaga («Mayhem»). Tutti sono stati nominati nella categoria diverse volte, ma non hanno mai vinto.

La «Canzone dell'anno» potrebbe andare a una canzone K-Pop.

«Golden» del trio fittizio K-pop Huntr/x della serie Neftlix «KPop Demon Hunters» ha già vinto un Golden Globe ed è anche candidata all'Oscar. La canzone è in competizione con «Anxiety» di Doechii, «Wildflower» di Billie Eilish e «Apt.» di Bruno Mars, tra le altre. Sia Eilish che Mars potrebbero diventare i primi in assoluto a vincere il Grammy per la terza volta.

La categoria «Best New Artist» è sempre più al femminile: nove degli ultimi dieci vincitori sono donne. Ma quest'anno sono entrati in classifica anche uomini come Alex Warren e Sombr, oltre a Lola Young, Addison Rae e Olivia Dean.

Anche una donna elvetica ha la possibilità di imporsi, diventerebbe così la prima persona proveniente dalla Svizzera a vincere un Grammy in una categoria importante.

Meret Manon Bannerman, 23 anni, di Lucerna, fa parte del gruppo K-pop Katseye, nominato come «Best New Artist».

Non sono stati nominati nelle categorie principali il nuovo album di Lorde «Virgin» e «The Secret of Us» di Gracie Abrams. Anche Benson Boone, che l'anno scorso faceva ancora le capriole sul palco, non è stato nominato a questo giro, così come «Ordinary» di Alex Warren, che quest'anno non ha risparmiato a nessuno un'orecchiabilità.

Ci sono già artisti svizzeri che hanno vinto?

Sì, i musicisti svizzeri hanno già vinto diversi Grammy Awards, ma non ancora in nessuna delle quattro categorie principali.

Uno dei vincitori più noti è il musicista zurighese Andreas Vollenweider, che è stato nominato più volte e ha vinto un Grammy nel 1987. Il suo album «Down to the Moon» è stato premiato nella categoria «Best New Age Album».

Un altro vincitore svizzero è l'ingegnere del suono argoviese Reto Peter, premiato nella categoria «Best Children's Music Album» nel 2023.

Inoltre, la violinista bernese Patricia Kopatchinskaja ha vinto un Grammy nella categoria «Best Chamber Music/Small Ensemble Performance» nel 2018. La cantante vodese «Marina Viotti» è stata premiata nella categoria «Best Metal Performance» nel 2025.

Chi sono i vincitori degli ultimi anni?

Negli ultimi anni, i Grammy Awards sono stati dominati da alcuni grandi nomi. Taylor Swift ha avuto un successo particolare, vincendo più volte nelle categorie principali e diventando la prima artista donna di sempre a vincere per quattro volte il Grammy per l'«Album dell'anno».

Anche Beyoncé, che con 35 premi ha vinto il maggior numero di Grammy di tutti i tempi, e Billie Eilish, che ha vinto diverse categorie principali in giovane età, sono state regolarmente premiate.

Tra gli altri vincitori di rilievo degli ultimi anni figurano artisti come Adele, Harry Styles, Jon Batiste e Bruno Mars, che hanno riscosso un grande successo sia commerciale che presso la Recording Academy.

Ci sono anche critiche?

Nonostante il loro prestigio, i Grammy Awards vengono regolarmente criticati.

La Recording Academy viene ripetutamente accusata di mancanza di diversità, di favorire artisti di successo commerciale o di discriminare alcuni generi.

Allo stesso tempo, i Grammy continuano a essere considerati il più importante premio del settore, proprio perché a decidere non è il pubblico ma i professionisti dell'industria musicale.

Le nomination nelle principali categorie in sintesi

Disco dell'anno DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

WILDFLOWER - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

La metropolitana - Chappell Roan

APT - ROSÉ e Bruno Mars

Album dell'anno DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Il migliore amico dell'uomo - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em OutClipse - Pusha T & Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Canzone dell'anno Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

APT - ROSÉ e Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden - From KPop Demon Hunters - HUNTR/X

Luther - Kendrick Lamar e SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

WILDFLOWER - Billie Eilish