Barbara D'Urso. Imago

Lo scontro tra Barbara D'Urso e Mediaset arriva in tribunale: dalla rottura improvvisa nel 2023 alle accuse reciproche, ecco come si è consumata una delle separazioni più clamorose della tv italiana.

Hai fretta? blue News riassume per te La rottura tra Barbara D'Urso e Mediaset è iniziata nel 2023 con l'uscita improvvisa da «Pomeriggio 5» dopo 16 anni, presentata come consensuale, ma contestata dalla conduttrice.

La showgirl denuncia mancanza di accordo, impossibilità di salutare il pubblico e altri contrasti; segue lungo stop tv e ritorno nel 2025 con toni più concilianti.

Avviata la causa legale: D'Urso chiede diritti sui programmi e risarcimento danni, Mediaset respinge le accuse; ipotesi su compensi e richieste editoriali restano controverse. Mostra di più

Dopo mesi di tensioni e un tentativo di mediazione fallito, lo scontro tra Barbara D'Urso e Mediaset finisce in tribunale.

Una frattura iniziata nel 2023 e diventata negli anni sempre più profonda, fino all’attuale battaglia legale.

Come ripercorso da «Gente», il punto di rottura risale al 1° luglio 2023, quando Mediaset annunciò ufficialmente l’uscita della conduttrice da «Pomeriggio 5», parlando di una decisione condivisa e lasciando aperta la porta a nuovi progetti.

Un addio dai toni formali, ma che arrivò a sorpresa dopo una lunga collaborazione. Dietro le quinte si rincorsero varie ipotesi - dalla nuova linea editoriale più «sobria» alle polemiche su alcuni episodi - mai confermate.

La replica di D'Urso e il lungo silenzio

Pochi giorni dopo, in un'intervista a «Repubblica», D'Urso smentì la versione dell’azienda, parlando di «dolore e rabbia» e negando qualsiasi accordo.

Tra i punti contestati c'erano la mancata possibilità di salutare il pubblico, la paternità dei suoi programmi e un tweet offensivo pubblicato (e poi rimosso) da un account legato a Mediaset.

Dopo quell'uscita, la conduttrice sparisce dai riflettori televisivi per un lungo periodo.

Il ritorno in tv e le nuove tensioni

Nel 2025 riappare come concorrente a «Ballando con le Stelle», mentre si parla di un possibile progetto Rai poi mai concretizzato. In un'intervista al «Corriere della Sera» usa toni più concilianti verso la famiglia Berlusconi, pur descrivendo l’addio come traumatico.

Anche Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, mantiene una linea diplomatica, parlando di una chiusura dovuta a «molti motivi».

La causa e le accuse reciproche

Secondo quanto riportato da La Stampa, D'Urso ha ora avviato un’azione legale contro Mediaset: tra le richieste, i diritti sui programmi firmati e un risarcimento per danni d’immagine.

I legali citano anche presunte interferenze editoriali e il caso del tweet offensivo. Mediaset respinge ogni accusa, definendo la ricostruzione «non aderente alla realtà» e le richieste «infondate», come dichiarato dall'avvocato Andrea Di Porto.

Intanto, stando a un retroscena diffuso da «ANSA», tra le cause della rottura ci sarebbero anche richieste su nuovi spazi in prime time e compensi elevati. Versione che la conduttrice ha liquidato sui social parlando di «fantasie».

La vicenda è ora nelle mani dei giudici: il capitolo finale deve ancora essere scritto.