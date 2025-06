La modella Chrissy Teigen preferisce il toast integrale con l'uovo al mattino (immagine simbolica). IMAGO/imagebroker

Croissant, muesli o yogurt: la colazione è una parte importante di un inizio di giornata sano. E anche le star lo sanno. Le loro colazioni sono molto diverse, ma sempre equilibrate e sazianti.

Heidi Klum:

frullato di limone e brodo vegetale

La modella Heidi Klum inizia la giornata con un sano frullato.

Il pasto mattutino di Heidi Klum non è per i deboli di cuore: la conduttrice di Germany's Next Topmodel beve ogni mattina un frullato al limone.

Frullato di limone intero Ingredienti: 2 limoni interi biologici. Importante: utilizzare solo limoni biologici per evitare residui di pesticidi.

Preparazione: frullare i limoni interi (con la buccia) con 200 ml di acqua in un frullatore per ottenere una bevanda. Mostra di più

La seconda bevanda di Heidi per la colazione è quasi un pasto. Asparagi verdi, aglio, cipolle e un dado da brodo vengono cotti con acqua, poi ridotti in purea e bevuti o trasformati in una zuppa.

Lea Michele:

omelette

L'intrattenitrice Lea Michele ama l'omelette a colazione.

La cantante e attrice statunitense Lea Michele («Glee») ama fare una colazione sostanziosa. Cosa mangia? Una omelette composta da 8 uova, ma utilizzando solo gli albumi. Inoltre ci aggiunge spinaci e peperoni.

L'alto contenuto proteico è molto saziante e il bilancio calorico rimane basso.

Omelette di verdure con feta Ingredienti: 8 albumi, 120 g di feta, 450 g di spinaci freschi, 2 cucchiai di olio d'oliva, 1 peperone rosso, 1 peperone verde, 1 cipolla e 1 cucchiaino di pepe nero.

Preparazione: scaldare l'olio d'oliva in una padella e soffriggere le cipolle. Tritare i peperoncini e aggiungerli. Salare e pepare. Separare le uova e aggiungere gli albumi alla padella con le verdure e cuocere. Cospargere di feta e spinaci e cuocere in forno per qualche minuto. Mostra di più

Jamie Oliver: panino alla ricotta

Lo chef britannico Jamie Oliver preferisce un panino per iniziare la giornata. Axel Heimken/dpa

Al mattino il famoso chef televisivo Jamie Oliver predilige un sano panino che ha preparato lui stesso e che lo avrebbe aiutato a perdere peso. Si tratta di un panino alla ricotta e segale.

Panino alla ricotta Ingredienti: 1 fetta di pane di segale, 1 cucchiaio di ricotta, ½ avocado, 1 pomodoro, una spruzzata di succo di limone, 1 cucchiaio di pinoli tostati, 2-3 foglie di basilico, condite con sale e pepe.

Preparazione: spalmate la ricotta sul pane, affettate l'avocado e il pomodoro e irrorate con il succo di limone. Ricoprire il pane con le fette di avocado e di pomodoro e condire con sale e pepe. Completare con basilico e pinoli. Mostra di più

Gisele Bündchen: frullato di cavolo nero

La modella Gisele Bündchen fa colazione con un frullato verde. Christian Charisius/dpa

Per stimolare il metabolismo, Gisele Bündchen beve prima un bicchiere di acqua tiepida e limone al mattino. Poi l'ex top model assaggia un frullato verde... non proprio adatto a tutti.

Naturalmente, tutti gli ingredienti provengono dal suo giardino: la Bündchen è nota per essere un'attivista salutista.

Frullato al cavolo nero Ingredienti: una manciata di cavolo nero, ¼ di cetriolo, 1 mela, 200 ml di acqua, 1 spremuta di limone.

Preparazione: frullare tutti gli ingredienti in un frullatore fino a ottenere una consistenza cremosa. Mostra di più

Chrissy Teigen: toast integrale

La modella Chrissy Teigen serve un toast al mattino (foto d'archivio). Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

La modella Chrissy Teigen inizia la giornata in modo classico con un toast. Ma non mangia pane bianco, ma quello integrale. E lo ricopre abbondantemente.

Toast integrale Ingredienti: una fetta di pane integrale, ½ avocado schiacciato, 1 uovo fritto, 1 fetta di prosciutto crudo, 3 pomodorini, sale e pepe.

Preparazione: adagiare il prosciutto sul pane integrale. Spalmare la purea di avocado e completare con i pomodorini tagliati a metà. Friggere l'uovo in una padella e adagiarlo sul pane. Condire con sale e pepe. Mostra di più

Dieter Bohlen: mezzo chilo di yogurt

La colazione di Dieter Bohlen prevede yogurt con muesli e un tè detox.

Mini porzioni a colazione? Non per il titano del pop Dieter Bohlen. Il giudice di «Deutschland sucht den Superstar» preferisce una colazione abbondante.

Questa consiste in mezzo chilo di yogurt con frutta, muesli, un uovo fritto fatto con l'albume e un tè. Il produttore di stelle musicali avrebbe perso 10 chili con questa dieta.

Yogurt ricco Ingredienti: 450 g di yogurt, muesli (senza zucchero), mirtilli, ananas, kiwi, lamponi, uovo fritto fatto con l'albume d'uovo, tè Earl Grey, 1 bicchiere di latte. Mostra di più

Jennifer Garner: frullato proteico

Jennifer Garner beve un frullato proteico a colazione (foto d'archivio). Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

L'attrice hollywoodiana Jennifer Garner fa colazione con un frullato proteico. La sua bevanda per la colazione è particolarmente ricca di fibre, fa mantenere a lungo il senso di sazietà e, a differenza di molti frullati già pronti, non contiene praticamente zuccheri. Ed è pronta in cinque minuti.