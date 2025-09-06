Elisabetta con Meghan ed Harry nel 2018. Imago

Una confidente della regina Elisabetta ha condiviso le sue riflessioni sull'impatto che l'uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale ha avuto sul regno della monarca, rivelando sentimenti di delusione e ferite personali.

Hai fretta? blue News riassume per te A cinque anni dalla morte di Lady Elizabeth Anson, emergono dettagli su come la regina Elisabetta nutrisse riserve su Meghan Markle e fosse turbata dal comportamento di Harry prima del matrimonio nel 2018.

Lady Elizabeth ha rivelato che Harry fu scortese con la regina e che la monarca nutriva dubbi sulla relazione tra Harry e Meghan, sperando che fosse basata sull'amore.

La decisione di Harry e Meghan di lasciare la Gran Bretagna deluse profondamente la sovrana, che sperava di vedere il piccolo Archie prima della partenza della coppia per la California. Mostra di più

A cinque anni dalla scomparsa di Lady Elizabeth Anson, cugina e confidente della regina Elisabetta, emergono dettagli sulle conversazioni avute con la biografa reale Sally Bedell Smith.

In una serie di articoli su«Royals Extra», Bedell Smith ha rivelato che la sovrana aveva delle riserve su Meghan Markle e che il comportamento del principe Harry, in particolare prima del loro matrimonio nel 2018, l'aveva turbata.

Secondo Lady Elizabeth, Harry era stato scortese con la regina durante un incontro, e non era chiaro se la monarca avesse un'opinione positiva su Meghan. Bedell Smith sostiene che il rapporto tra Harry e la regina si fosse deteriorato a causa di questi eventi.

Come rivelato da «Vanity Fair», Lady Elizabeth, un'organizzatrice di eventi di successo, condivideva un legame speciale con la regina, la quale apprezzava le sue storie.

Lady Elizabeth è venuta a mancare cinque anni fa, portando con sé molti segreti. Era conosciuta per la sua discrezione, specialmente riguardo ai membri della famiglia reale.

La decisione di Harry e Meghan di lasciare la Gran Bretagna ha profondamente deluso la regina. Lady Elizabeth confidò che la monarca sperava di vedere il piccolo Archie durante il loro ultimo impegno ufficiale nel marzo 2020, ma rimase delusa quando ciò non avvenne.

La generosità della regina nel donare Frogmore Cottage alla coppia fu un gesto significativo, che sperava venisse apprezzato.

Le indiscrezioni sul rapporto di Meghan con William e Kate

Bedell Smith ha inoltre rivelato che Meghan non aveva un buon rapporto con il principe William e la principessa Kate. La decisione della donna americana di indossare un abito bianco al matrimonio, nonostante fosse divorziata, sorprese la regina, che non approvava l'uso del velo.

Lady Elizabeth aveva un ruolo importante nell'organizzazione di eventi reali, ma dopo aver incontrato Meghan, i suoi servizi non furono richiesti. Le tensioni dietro le quinte erano evidenti, e la regina era dispiaciuta di vedere Archie solo tramite Zoom dopo il trasferimento della coppia in California.

Le conversazioni di Lady Elizabeth offrono uno sguardo unico sui sentimenti della regina riguardo a Harry e Meghan. Sebbene avesse sentimenti contrastanti su la donna, sperava che la relazione fosse basata sull'amore. Tuttavia, aveva dubbi sulla forza e la brillantezza di Harry rispetto a Meghan.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.