Costantino Della Gherardesca

L'adventure show ha preso il via il 12 marzo su Sky Uno con nuove dinamiche di gara e un racconto più corale del viaggio.

Covermedia Covermedia

La nuova stagione di «Pechino Express» segna una piccola rivoluzione nel racconto del programma.

Il format prodotto da Banijay Italia, diventato negli anni uno degli adventure show più riconoscibili della televisione italiana, torna con una rotta lunga oltre 5mila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone e con una gara che premia sempre più attenzione e capacità di osservare il mondo attraversato.

In un'intervista rilasciata a «La Repubblica», è lo stesso conduttore a spiegare la filosofia di questa edizione: «Vincerà la coppia che studierà meglio, i viaggiatori più secchioni e attenti al meraviglioso mondo che li circonda».

Un'idea che riflette l'evoluzione del programma, dove gli indizi disseminati lungo il percorso e le prove legate alla cultura locale diventano decisivi quanto la velocità negli spostamenti.

Cambia anche la struttura del racconto

Accanto alla guida storica dello show cambia anche la struttura del racconto.

Fru resta inviato lungo la rotta, ma il viaggio si arricchisce di nuovi volti chiamati a raccontare le tappe: Lillo segue il tratto indonesiano, Giulia Salemi accompagna il passaggio in Cina e Guido Meda entra nella fase finale ambientata in Giappone.

Una scelta pensata per dare più punti di vista al viaggio e rendere ancora più immersiva l'esperienza televisiva.

Non solo personaggi dello spettacolo

Il cast mescola personaggi dello spettacolo, sportivi e creator digitali. Tra le coppie in gara figurano Biagio Izzo con Francesco Paolantoni, Fiona May con la figlia Larissa Iapichino, Jo Squillo con Michelle Masullo, Dani Faiv con Tony 2Milli ed Elisa Maino con Mattia Stanga, insieme ad altre coppie pronte a mettersi alla prova tra autostop, missioni e prove culturali.

La nuova edizione di «Pechino Express» ha debuttato giovedì 12 marzo 2026 alle 21.15 su Sky Uno, con disponibilità in streaming su NOW e on demand su Sky Go.

Il viaggio proseguirà con un episodio a settimana fino alla finale prevista nelle prossime settimane, quando sul Tappeto Rosso si scoprirà quale coppia avrà interpretato meglio lo spirito del nuovo gioco.