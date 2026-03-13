  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Adventure show Costantino della Gherardesca: «A Pechino Express vinceranno i più secchioni»

Covermedia

13.3.2026 - 11:00

Costantino Della Gherardesca
Costantino Della Gherardesca

L'adventure show ha preso il via il 12 marzo su Sky Uno con nuove dinamiche di gara e un racconto più corale del viaggio.

Covermedia

13.03.2026, 11:00

13.03.2026, 11:05

La nuova stagione di «Pechino Express» segna una piccola rivoluzione nel racconto del programma.

Il format prodotto da Banijay Italia, diventato negli anni uno degli adventure show più riconoscibili della televisione italiana, torna con una rotta lunga oltre 5mila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone e con una gara che premia sempre più attenzione e capacità di osservare il mondo attraversato.

In un'intervista rilasciata a «La Repubblica», è lo stesso conduttore a spiegare la filosofia di questa edizione: «Vincerà la coppia che studierà meglio, i viaggiatori più secchioni e attenti al meraviglioso mondo che li circonda».

Un'idea che riflette l'evoluzione del programma, dove gli indizi disseminati lungo il percorso e le prove legate alla cultura locale diventano decisivi quanto la velocità negli spostamenti.

Cambia anche la struttura del racconto

Accanto alla guida storica dello show cambia anche la struttura del racconto.

Fru resta inviato lungo la rotta, ma il viaggio si arricchisce di nuovi volti chiamati a raccontare le tappe: Lillo segue il tratto indonesiano, Giulia Salemi accompagna il passaggio in Cina e Guido Meda entra nella fase finale ambientata in Giappone.

Una scelta pensata per dare più punti di vista al viaggio e rendere ancora più immersiva l'esperienza televisiva.

Non solo personaggi dello spettacolo

Il cast mescola personaggi dello spettacolo, sportivi e creator digitali. Tra le coppie in gara figurano Biagio Izzo con Francesco Paolantoni, Fiona May con la figlia Larissa Iapichino, Jo Squillo con Michelle Masullo, Dani Faiv con Tony 2Milli ed Elisa Maino con Mattia Stanga, insieme ad altre coppie pronte a mettersi alla prova tra autostop, missioni e prove culturali.

La nuova edizione di «Pechino Express» ha debuttato giovedì 12 marzo 2026 alle 21.15 su Sky Uno, con disponibilità in streaming su NOW e on demand su Sky Go.

Il viaggio proseguirà con un episodio a settimana fino alla finale prevista nelle prossime settimane, quando sul Tappeto Rosso si scoprirà quale coppia avrà interpretato meglio lo spirito del nuovo gioco.

I più letti

Allarme in centro a Bellinzona: Viale Stazione blindato dalla polizia
Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore? Ecco di chi si tratterebbe
Trump: «Le canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora li uccido io» - «Colpita la portaerei USA Lincoln»
Niels Hintermann annuncia il ritiro: «Non sono più pronto a rischiare la vita»
Sfratto definitivo per Mickey Rourke dalla sua villa di Los Angeles

Altre notizie

L'intervista. Deva Cassel: «Essere la figlia di Monica Bellucci? Devi lavorare il doppio»

L'intervistaDeva Cassel: «Essere la figlia di Monica Bellucci? Devi lavorare il doppio»

Ecco la sua prima pièce. Quentin Tarantino debutta a teatro: «Se sarà un flop finirà subito»

Ecco la sua prima pièceQuentin Tarantino debutta a teatro: «Se sarà un flop finirà subito»

Canton Vaud. David Getta aprirà il Venoge Festival di Penthaz

Canton VaudDavid Getta aprirà il Venoge Festival di Penthaz